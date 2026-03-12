Culmina el XXVIII Circuito Provincial de Campo a Través de la Diputación que tuvo parada en Linares

El Auditorio Guadalquivir del Palacio de Ferias y Congresos de Jaén ha acogido esta tarde la entrega de premios del XXVIII Circuito Provincial de Campo a Través que organiza la Diputación de Jaén con la colaboración de la Federación Provincial de Atletismo. Esta edición ha registrado más de 2.500 participaciones en las distintas pruebas, celebradas entre los meses de octubre y diciembre de 2025 en las localidades de Vilches, Torredonjimeno, Alcaudete, Pozo Alcón, Jaén y Linares
La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado junto a la alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero, y el alcalde de Pozo Alcón, Iván Cruz, en este acto donde los primeros clasificados de las 31 categorías establecidas han recogido sus galardones. Durante su intervención, Colomo ha puesto de relieve el éxito de participación de esta competición, “que demuestra la gran afición que existe por el atletismo en nuestra provincia y el compromiso de los clubes, ayuntamientos y deportistas por seguir impulsando el deporte base”.
Entre los datos más significativos de la 28ª edición del Circuito Provincial de Campo a Través se encuentran la media de 417 atletas por carrera, la participación de 62 clubes y 53 ayuntamientos representados –algunos de ellos procedentes de fuera de la provincia– o la elevada asistencia en las distintas pruebas. En este sentido, el XL Cross Internacional del Aceite de Torredonjimeno fue la cita más concurrida, en la que tomaron parte 760 atletas. “Desde la Diputación seguiremos apostando por este circuito para fomentar el deporte, la convivencia y los hábitos de vida saludables en todos los municipios”, ha concluido la responsable del área de Cultura y Deportes de la Administración provincial.