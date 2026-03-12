Auxi del Olmo anuncia su candidatura para presidir el PP de Linares y liderar un proyecto de consenso

El Partido Popular de Linares ha acordado la convocatoria de un Congreso Local Extraordinario que se celebrará el próximo 11 de abril, tal y como se informó durante la Junta Directiva Local celebrada el pasado sábado.
A dicha reunión asistió el presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, quien trasladó a los afiliados la importancia de este proceso para continuar reforzando el proyecto del partido en la ciudad.
Durante la Junta Directiva también se comunicó que la actual presidenta local, Mariola Aranda, no optará a la reelección al frente del Partido Popular de Linares debido a sus responsabilidades como senadora por la provincia de Jaén en el Senado. Precisamente esta misma tarde, Auxi del Olmo, actual alcaldesa de Linares, ha publicado en sus redes su intención de presentarse a la presidencia del PP linarense.
El presidente provincial agradeció públicamente el trabajo y la dedicación de Aranda durante los años que ha estado al frente de la formación en la ciudad: “Es muy generoso por su parte dar un paso al lado para dedicar más tiempo a los retos y deberes que afronta desde el Senado, donde defiende los intereses tanto de la ciudad como de nuestra provincia”.
Asimismo, la Junta Directiva Local fijó la fecha del 11 de abril para la celebración del Congreso Local Extraordinario, en el que se elegirá la nueva dirección del partido en Linares.
En este sentido, Erik Domínguez explicó que “los afiliados interesados en optar a la presidencia del Partido Popular de Linares deberán reunir los requisitos establecidos en los estatutos del partido”.
El dirigente provincial subrayó la importancia de este proceso interno: “Es el momento de apostar por una única candidatura de consenso que represente la unión inquebrantable del Partido Popular de Linares, siempre pensando en el bienestar de los linarenses y en el futuro de la ciudad, que hoy gobierna Auxi del Olmo junto a su equipo de concejales”.