Linares se convierte en el laboratorio del futuro con la jornada tecnológica sobre el vehículo autónomo

La Universidad de Jaén y CETEMET celebrarán el próximo 26 de marzo la jornada tecnológica “El Vehículo Autónomo”, un encuentro que servirá para presentar públicamente la Cátedra de Ingeniería del Vehículo Autónomo y dar a conocer la 1.ª edición de los Premios de la Cátedra.

La jornada tendrá lugar en el Salón de Grados de la Escuela Politécnica Superior de Linares, en el Campus Científico-Tecnológico de Linares, y está dirigida a estudiantes, profesionales y empresas interesadas en movilidad inteligente, robótica y sistemas autónomos.

El encuentro reunirá a ponentes de referencia en un programa centrado en las aplicaciones, tecnologías y retos que están definiendo el desarrollo del vehículo autónomo. Entre los participantes figuran Ramón Onrubia Sánchez, jefe del Departamento de Plataformas y Vehículos Terrestres del INTA; el Dr. César Martínez, CEO de UTEK; Miguel de la O García, director de Laboratorios de Ensayos Climáticos y Eléctricos de CETEMET; y F. Javier Cañamero Torres, coordinador del Departamento de Simulaciones Avanzadas de CETEMET.

A lo largo de la mañana, compartirán su visión sobre un ámbito estratégico para la movilidad inteligente, abordando distintas perspectivas y aplicaciones vinculadas al vehículo autónomo. De este modo, la jornada busca acercar este campo tanto al entorno universitario como al tejido empresarial y profesional.

Además, durante el encuentro se presentará la 1.ª edición de los Premios de la Cátedra, orientados a impulsar ideas y anteproyectos de tecnologías y aplicaciones para vehículos autónomos. Con esta iniciativa, la cátedra pretende estimular el talento, favorecer la generación de propuestas innovadoras y reforzar la conexión entre universidad, empresa y desarrollo tecnológico.

La Cátedra de Ingeniería del Vehículo Autónomo, promovida por la Universidad de Jaén y CETEMET, nace con el objetivo de reforzar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la movilidad inteligente. Su enfoque es multidisciplinar e integra áreas como las telecomunicaciones, la fabricación avanzada, la ingeniería gráfica y de proyectos, la electrónica y automática, la ingeniería mecánica y la ciencia de materiales.

