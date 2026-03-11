Linares lidera el debate sobre reindustrialización y movilidad sostenible en el eMobility World Congress

Linares ha participado activamente en el eMobility Expo World Congress 2026, un encuentro que ha reunido en Málaga a instituciones, industria y expertos para abordar los principales retos de la movilidad sostenible, la transición energética y la transformación del sector industrial. La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha intervenido hoy en la mesa ‘Gobierno e industria: cómo construir nuevos proyectos industriales de movilidad’, junto al viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, y el CEO de Santana Motors, Edu Blanco.
En dicha jornada se han abordado aspectos sobre cómo la transformación de la movilidad abre nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos industriales vinculados al automóvil y las nuevas tecnologías de transporte. En este contexto, la colaboración entre administraciones públicas, territorios e industria resulta clave para atraer inversión, generar empleo y construir nuevos ecosistemas productivos. Así, en la mesa se ha analizado cómo se puede impulsar la reindustrialización a partir de la nueva movilidad, tomando como referencia el caso de Linares y el proyecto de Santana Motors, y debatiendo sobre qué condiciones permiten atraer nuevos fabricantes, cómo se construyen estos proyectos y qué oportunidades abre esta transición para los territorios.
“Desde el Ayuntamiento de Linares se ha trabajado para impulsar una estrategia destinada a reactivar la actividad económica, apoyar al tejido empresarial y atraer nuevos proyectos industriales a la ciudad. También se ha apostado por generar las condiciones necesarias para que Linares vuelva a ser un lugar atractivo para la industria”. “Las administraciones han tenido un papel clave, especialmente la Junta de Andalucía, que nos cedió los activos de Santana para poder gestionarlos. Esto ha sido fundamental para crear las condiciones necesarias y relanzar la actividad industrial en Linares, junto con el trabajo del Ayuntamiento apoyando al tejido empresarial y promoviendo el territorio como atractivo para nuevos proyectos”. “Linares ha vuelto. Gracias al esfuerzo, la gestión y al apoyo de todos los actores implicados, la ciudad se ha convertido en un ejemplo de reinvención y de resurgir, demostrando que es posible salir adelante incluso cuando muchos no creían que fuera posible. La marca Santana va unida a Linares, simbolizando esta capacidad de recuperación y de ilusión recobrada y la fortaleza de su tejido industrial”, ha señalado la alcaldesa.
En el marco del eMobility Expo World Congress 2026, de dos jornadas de duración, desde el Ayuntamiento se han mantenido encuentros con diferentes empresarios, representantes institucionales y autoridades, como los consejeros de Industria, Energía y Minas, y de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela y Arturo Bernal, respectivamente. “Creemos que es muy importante para la ciudad de Linares participar en este tipo de foros, y estamos convencidos de que los retos que se plantean en él deben abordarse garantizando soluciones de movilidad asequibles para el ciudadano y aportando un marco regulatorio claro y estable para la industria. Además, es un orgullo que la marca Santana haya estado presente en la inauguración de la exposición de eMobility, formando parte de este espacio de diálogo sobre el futuro de la movilidad y la industria”, ha considerado Auxi del Olmo.