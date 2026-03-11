La Junta destina 4,5 millones de euros para la reparación de daños tras el temporal en 80 centros educativos de la provincia

El Plan Andalucía Actúa contempla 55 millones de euros para daños en infraestructuras sanitarias, municipales, educativas y vías pecuarias en la provincia
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha señalado el impulso a la recuperación de la región y de la provincia tras el tren de borrascas a través del Plan Andalucía Actúa: “Andalucía y Jaén están progresando y no queremos que nada lo detenga”. Así lo ha señalado en su visita a las obras de emergencia que se ejecutan con cargo a este plan en el IES Ruradia, de Rus, afectado por el temporal.
Junto al delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, y la alcaldesa del municipio, Rocío Beltrán, el delegado del Gobierno ha especificado que este es uno de los centros educativos e institutos que han resultado afectados por este fenómeno meteorológico sin precedentes en Andalucía, y en el que ya se está actuando.
El tren de borrascas ha generado humedades en el edificio, provenientes de filtraciones de agua a través de fachadas y cubiertas, así como de algunos canalones y bajantes deteriorados. Los trabajos consisten en el sellado de los encuentros de cubiertas, el levantado, arreglo y reposición de cazoletas en la cubierta plana no transitable y la limpieza y sellado del canalón oculto existente en la misma.
Además, está prevista la sustitución de la cubierta del porche, el sellado de la carpintería exterior de aluminio y, por último, el picado y reposición de enfoscados y enlucidos de paramentos verticales y horizontales.
Provincia
En total, la Junta destina 4,5 millones de euros a obras de emergencias en los centros afectados de la provincia de Jaén. Actuaciones, que como ha explicado Jesús Estrella, “son de carácter de emergencia, lo que significa que los procedimientos se agilizan de tal forma que, con la mayor celeridad, procuramos que el alumnado tenga el menor impacto posible por los daños producidos por el tren de tormentas”.
La provincia de Jaén está ejecutando cerca de 55 millones de euros con cargo al Plan Andalucía Actúa: 40 millones para carreteras de titularidad autonómica; 2,2 millones para infraestructuras sanitarias (centros de salud y consultorios médicos); 8 millones para caminos forestales y vías pecuarias afectadas y los 4,5 millones en infraestructuras educativas.
Jesús Estrella ha recordado que los 1.780 millones de euros contemplados para toda Andalucía incluyen líneas de ayudas que “ya se están impulsando” y que beneficiarán a la provincia de Jaén. Es el caso de las ayudas puedas a disposición de los ayuntamientos para el arreglo de caminos rurales, cuyo plazo de solicitud finalizó este 10 de marzo, o las dirigidas a las entidades locales para solventar los daños producidos en infraestructuras y/o equipamientos municipales, además de la línea para agricultores, por las pérdidas de cosechas y cultivos, o las dirigidas a pymes y autónomos.
“Con este plan”, ha recordado el delegado del Gobierno, “queremos, con la mayor celeridad, contribuir a la reactivación de todos los sectores productivos afectados, recuperar la normalidad de todos los servicios”.