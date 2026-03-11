La fuerza de la palabra: el Partido Popular de Linares celebra su II encuentro femenino

Bajo el cálido amparo del XII Encuentro de Mujeres, el Partido Popular de Linares ha vuelto a convertir la palabra en el vehículo principal para la reivindicación y el homenaje. La II edición de “Palabra de Mujer”, celebrada este 10 de marzo, no solo ha servido para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, sino para consolidar un espacio de reflexión donde la voz femenina, pasada y presente, ha sido la protagonista absoluta. En un ambiente de participación y cercanía, afiliados y simpatizantes se reunieron para rescatar del tiempo las citas y pensamientos de mujeres célebres que, con su audacia, lograron ensanchar los límites de una sociedad que hoy camina gracias a sus pasos.
El acto se desarrolló como un viaje literario y vital, rindiendo tributo a aquellas pioneras que supieron adelantarse a su época. A través de la lectura de sus legados, la formación popular puso en valor el esfuerzo de quienes defendieron derechos que hoy consideramos fundamentales, trazando un puente de gratitud hacia las generaciones futuras. Para los populares linarenses, esta iniciativa reafirma una convicción que consideran innegociable: el compromiso con la igualdad real de oportunidades, entendida no solo como una meta institucional, sino como un ejercicio diario de respeto y convivencia.
Desde la organización han mostrado su satisfacción por el arraigo de este encuentro, subrayando que la verdadera igualdad solo es alcanzable mediante el trabajo conjunto y armónico de hombres y mujeres. Al clausurar esta segunda edición de “Palabra de Mujer”, el Partido Popular de Linares ha reiterado su voluntad de seguir impulsando actividades que fomenten la conciencia social desde el diálogo, recordando que la historia de la libertad y el progreso de la ciudad no se puede escribir sin el nombre y la palabra de sus mujeres.