Javi Perales: «No se puede seguir mirando al pasado para justificar la falta de soluciones en el presente»

El secretario general del PSOE de Linares y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javi Perales, ha analizado esta mañana la situación actual de la ciudad durante una rueda de prensa celebrada en la sede socialista, donde «ha advertido del deterioro que, presenta Linares tras tres años de gobierno del Partido Popular» y ha presentado las propuestas que el PSOE llevará al próximo pleno municipal.
Durante su intervención, el dirigente socialista asegura que Linares atraviesa una situación preocupante en materia de mantenimiento y conservación de espacios públicos. “Tres años de gobierno del Partido Popular dan como resultado una ciudad que presenta una evidente imagen de abandono: instalaciones públicas cerradas o deterioradas, falta de mantenimiento en numerosos espacios y obras sin terminar o actuaciones recientes que ya presentan problemas”, afirmó.
El secretario general socialista asegura que esta percepción también se refleja en las preocupaciones que trasladan diariamente vecinos y vecinas al grupo municipal socialista. “Los vecinos nos trasladan diariamente su preocupación por el estado de sus
calles, de sus barrios, de sus caminos, de sus zonas de ocio o de sus jardines. El mantenimiento de las infraestructuras y de los espacios públicos se ha convertido en una preocupación diaria para muchos linarenses”, indicó.
En este sentido, Perales criticó el discurso del equipo de gobierno que atribuye la situación actual a décadas anteriores. “Hay que alejarse de ese discurso que intenta meter con calzador que todo lleva así casi veinte años. Primero, porque no es cierto; y
segundo, porque el Partido Popular lleva ya siete años gobernando esta ciudad, con un breve paréntesis de once meses, por lo que también es su responsabilidad dar soluciones”.
En este sentido, Perales insistió en que utilizar ese argumento “no puede servir de excusa para no actuar”. “Si realmente consideran que hay problemas que llevan años arrastrándose, con más motivo aún deberían haber actuado ya, porque llevan siete años en el gobierno de la ciudad. No se puede seguir mirando al pasado para justificar la falta de soluciones en el presente”, subrayó.
Frente a esta situación, el secretario general socialista subrayó que el PSOE continuará llevando propuestas al pleno municipal. “El PSOE de Linares no se queda en la crítica. Seguimos trabajando, escuchando a los vecinos y presentando propuestas para mejorar
la vida de los linarenses”, afirmó.
En este sentido, anunció que el Grupo Municipal Socialista llevará dos iniciativas al próximo pleno del Ayuntamiento. La primera de ellas está centrada en la reparación y adecuación de caminos y zonas afectadas por las recientes lluvias, una situación que
está dificultando el acceso a parcelas y zonas próximas a viviendas en distintos puntos del término municipal.
“Estamos hablando de seguridad vial, de accesos y también de salud pública, porque además de reparar caminos dañados solicitamos que se eliminen las aguas estancadas que están apareciendo en diferentes zonas de la ciudad”, explicó Perales, quien advirtió de que estas acumulaciones de agua pueden generar problemas adicionales en un contexto de alerta por el virus del Nilo. “Hay zonas como el arroyo del Periquito Melchor donde existen acumulaciones de agua estancada y creemos que en una ciudad con nivel máximo de alerta por el virus del Nilo esto no se puede permitir”.
La segunda propuesta socialista se centrará en la situación del cementerio municipal y del tanatorio, un servicio que el PSOE considera especialmente sensible para muchas familias de la ciudad. En este sentido, Perales explicó que la moción plantea evaluar el
estado real de las instalaciones y mejorar su mantenimiento, además de garantizar la apertura del tanatorio durante las 24 horas y estudiar la puesta en marcha de un servicio de autobús durante el fin de semana que facilite el acceso al cementerio, especialmente
para las personas mayores.
“El cementerio es un servicio especialmente sensible para muchas familias y creemos que merece una atención adecuada”, afirmó.
Durante la rueda de prensa, Perales también se refirió a la posibilidad de convocar un pleno sobre el estado de la ciudad. El dirigente socialista señaló que el PSOE ha valorado esta opción y considera positivo que se produzca ese debate, aunque insistió en que debe servir para adoptar medidas concretas. “Tiene que ser un pleno propositivo, del que salgan acuerdos y soluciones, no un pleno más para el ‘y tú más’ que hemos visto durante estos tres años”.
El secretario general socialista concluyó reiterando el compromiso del PSOE de Linares con la ciudad y con la presentación de propuestas que respondan a los problemas actuales. “Seguiremos trabajando por la atención que merecen los linarenses, escuchando a los vecinos y exigiendo soluciones actuales a problemas actuales”, afirmó