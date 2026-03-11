El Hospital San Agustín abre sus puertas a los escolares para convertir sus sugerencias en mejoras reales

Alumnos de 4º de Secundaria de las Escuelas Profesionales Sagrada Familia (SAFA) de Linares han visitado el Hospital Universitario San Agustín, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, dentro de las visitas programadas por la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría y el Aula Hospitalaria del centro hospitalario. Se trata de visitas dirigidas al alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de toda la zona de influencia del Hospital, no solo de la localidad. El objetivo es dar a conocer el centro hospitalario linarense y, partiendo de este conocimiento, recoger aportaciones de la población infantil y juvenil sobre diferentes aspectos del hospital como equipamiento, instalaciones, servicios y ocio, entre otros, que puedan suponer una mejora de su atención.
En el caso de alumnos de 4º de ESO, esta actividad tiene una gran importancia puesto que les sirve de orientación en la elección del itinerario que se le presenta después de la finalización de la Secundaria, pudiendo descubrir en el centro sanitario la cantidad y variedad de profesionales que hacen del hospital una institución de gran valor para la comunidad de la comarca. Durante el año 2025 se han llevado a cabo dos visitas escolares, participando en ella más de 50 estudiantes.