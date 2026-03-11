Diputación convierte el residuo del olivar en oportunidad laboral para el alumnado de SAFA Linares

La Diputación Provincial de Jaén ha llevado a cabo en el centro SAFA de Linares un taller dirigido a formar al alumnado en la colocación y mantenimiento de instalaciones de biomasa para usos térmicos. El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha entregado los diplomas a los veinte escolares de este colegio que han tomado parte en esta acción formativa que la Administración provincial ha desarrollado también en otros centros educativos de la provincia jiennense.
En total, con este tipo de taller, “hemos conseguido llegar a 170 alumnos de un total de seis centros educativos ubicados en cuatro municipios, esto es, Jaén, Baeza, Martos y Linares, localidad en la que se está desarrollando tanto en la SAFA como en el Instituto Reyes de España”, ha destacado Javier Perales para recordar que la Diputación de Jaén desarrolla desde hace cuatro años esta acción formativa, en la que han participado a lo largo de este tiempo cerca de 350 escolares jiennenses.
En esta entrega de diplomas, el diputado de Agricultura y Ganadería ha señalado la oportunidad no sólo de formación, sino también de inserción laboral que supone este taller para el alumnado participante. Esta acción formativa persigue, por un lado, “la concienciación de que somos una provincia con muchísima materia prima como es la biomasa, procedente del olivar, y que hay tecnología puntera en la que se puede utilizar como la aerotermia, que abre una salida laboral muy interesante para estos jóvenes”, ha apuntado.
En estos talleres se han abordado aspectos teóricos asociados al uso de la biomasa como biocombustible sólido, además de que el alumnado ha aprendido a manipular equipos y elementos relacionados con la utilización de la biomasa con fines térmicos, así como a colocar y manipular este tipo de instalaciones.