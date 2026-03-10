‘Marzo Cultural’ despliega más de 80 actividades para acercar el arte y la historia a toda la provincia

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha organizado más de 80 actividades en los distintos espacios culturales de titularidad autonómica en la provincia bajo el paraguas del programa ‘Marzo Cultural’. Iniciativas que incluyen conferencias, teatros o visitas guiadas, entre otras.
El delegado territorial de Cultura y Deporte, José Ayala, ha dado a conocer la programación que, tal y como ha señalado, “continúa con la hoja de ruta marcada por la Consejería de descentralizar la cultura, acercando todo tipo de iniciativas no sólo a la capital, sino también a distintos municipios jiennenses”.
El Museo Íbero de Jaén ofrece, a lo largo de estas semanas, visitas guiadas y teatralizadas, además de un taller familiar en torno a la exposición ‘Animales de ultratumba’ y una experiencia inmersiva a bordo de un barco mercante para conocer las civilizaciones que poblaron el Mediterráneo.
Por otro lado, en el Museo de Jaén se han programado, además de visitas guiadas y tematizadas, un ciclo de conferencias en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo y el Centro Andaluz de las Letras, con títulos como ’25 años de la réplica de la Cámara de Toya en el Museo de Jaén’, con Juan Blázquez; o ‘Encuentros en el Museo. Carmelo Palomino (1952/2000): Museo Plástico de Jaén’, a cargo de Juan Manuel Molina.
Además, con motivo del Día Internacional de la Poesía, este espacio ha programado un taller de teatro de sombras. Continuando con el Museo de Jaén, siguen siendo visitables las exposiciones ‘Espacio dedicado. Arte religioso recuperado’; ‘110 años del Museo Provincial de Bellas Artes de Jaén’; ‘Arte Gráfico’; ‘Guerrero Medina, memoria y denuncia’; ‘Arte urbano andaluz’; ‘Pieza destacada: Diosa de la sabiduría y las artes’ y ‘El alcázar almohade de Jaén. Un patrimonio oculto’.
‘Marzo Cultural’ continúa su programación en la Biblioteca Pública Provincial de Jaén con ‘Biblioteclas’, en la que colabora el Conservatorio Profesional de Música ‘Ramón Garay’. A esta actividad se suma un taller de escritura, a cargo de Antonio Alfonso Jiménez; el taller ‘Bibliobebés’, para niños y niñas de hasta 5 años; y la presentación de ‘Sucios poemas de amor’, de Rafael Calero. Por otro lado, y con motivo del Día Mundial del Teatro, la biblioteca acogerá la representación de la obra ‘Simetría’, escrita y dirigida por Julio Ángel Olivares, así como ‘Picnic’, de Small Clown.
El Día del Cómic y del Tebeo se celebra también en este espacio con un taller para adultos que dirigirá Nono Granero. Blas Rueda ofrecerá una sesión de narración con motivo del Día de la Narración Oral, y el autor José Luis Ríos presentará su poemario ‘Vengo’. Tolkien tendrá también su protagonismo en este ‘Marzo Cultural’ con una lectura pública de sus obras.
El Archivo Histórico Provincial de Jaén ofrece visitas guiadas y la exposición del cuarto Concurso de Fotografía Jahenciana: ‘Contaminación visual en el Conjunto Histórico de Jaén’, organizada por Jaén Genuino, así como una muestra con motivo del Día de la Catedral de Jaén.
En Linares, el Conjunto Arqueológico de Cástulo ha programado, además de sus habituales visitas guiadas, una exposición, recién inaugurada: ‘Arquitecturas eternas: Monumenta Sepulchralia’, un repertorio de fragmentos de escultura arquitectónica procedentes de monumentos funerarios diversos, íberos y romanos.
El programa ‘Marzo Cultural’ ha incluido, además, diferentes actividades en torno al Día Internacional de la Mujer, que se ha celebrado este 8 de marzo, como la exposición inaugurada en el Museo de Úbeda ‘De moneta: mujer y numismática romana’, en la que este espacio da a conocer una pequeña parte de su colección de monedas históricas. A través de ellas, se muestra cómo se ha entendido e interpretado la vida de mujeres romanas de forma simbólica a través de sus alegorías en dichas monedas. También en el Museo de Úbeda se puede visitar la muestra ‘Crátera de Úbeda la Vieja’, un monumento funerario de la antigua colonia romana de Salaria.
El Centro Andaluz de las Letras se suma también al ‘Marzo Cultural’ con su programa ‘Encuentros en el centro’, que llevará hasta la Biblioteca Pública Provincial a Ignacio Rodríguez, quien conversará con Francisca Hornos bajo el título ‘Hallar la Atlántida: Historia crítica de quienes la buscan porque ignoran que fue una invención’.