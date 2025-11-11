El Colegio La Presentación FESD Linares ha celebrado este jueves, 6 de noviembre, el Día del Gusto y del Producto, una jornada educativa en la que el alumnado de 5º de Primaria tuvo la oportunidad de descubrir, de una forma práctica y divertida, la importancia de una alimentación saludable, el valor de los productos locales y el placer de disfrutar de la comida con todos los sentidos.

La actividad contó con la participación especial de D. Alan Triñanes Filgueira; cocinero y asesor gastronómico perteneciente a la asociación de cocineros Euro-Toques y galardonado con multitud de premios y distinciones entre los que destacan: premio “Emprende e Innova” en Desarrollo Sostenible Diputación Jaén o Distinción Sicted Ministerio Turismo, y que además es padre de una alumna del centro. Durante la sesión, el cocinero compartió con los niños y niñas su pasión por la cocina y les mostró, a través de talleres y degustaciones, cómo reconocer sabores, texturas y aromas, fomentando la curiosidad y el respeto por los alimentos de calidad.

Este tipo de iniciativas forman parte del compromiso del colegio La Presentación FESD Linares con una educación integral, que combina el aprendizaje académico con experiencias que promueven valores como la salud, la sostenibilidad y la colaboración con las familias y la comunidad.

Desde La Presentación FESD Linares agradecemos la implicación de las familias, profesorado y, en especial, del cocinero participante, cuya colaboración ha hecho posible una experiencia enriquecedora y llena de sabor.