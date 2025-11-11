El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, ha reiterado el compromiso de asesoramiento, apoyo y acompañamiento a los municipios de la provincia a la hora de elaborar, aprobar y homologar sus Planes Territoriales de Emergencias Locales, así como los referidos a la lucha contra incendios forestales.

Así lo ha manifestado Estrella en la reunión mantenida con representantes de los 97 municipios jiennenses para abordar la situación de sus planes y ofrecer, nuevamente, asesoramiento y acompañamiento en el proceso de elaboración, aprobación y homologación. “Para el Gobierno de la Junta siempre ha sido una prioridad la gestión de las emergencias, tanto en competencias propias como en las que tienen otras administraciones, en este caso los ayuntamientos, a quienes recordamos hoy la importancia que tiene para sus vecinos que dispongan de estos dos documentos que son, además, obligatorios”, ha subrayado.

Ambos planes son, como ha señalado el delegado, “herramientas de gestión de emergencias municipales porque no solamente establecen el mapa de riesgos de cada municipio, sino que también institucionalizan las medidas preventivas a adoptar, el catálogo de recursos y su gestión, además de fijar la coordinación necesaria para que esas emergencias y esos incendios forestales, en caso de producirse, se gestionen de la mejora forma posible”.

39 de los 97 municipios de la provincia de Jaén cuentan con un Plan Territorial de Emergencia Local aprobado y homologado, revisable cada 4 años. Se corresponden con las poblaciones con mayor número de habitantes y representan el 85% de la población total de la provincia. Por otro lado, son 58 los municipios que no disponen de este documento. A ellos se ha dirigido el delegado del Gobierno: “desde la Junta les ofrecemos toda la información pertinente sobre las obligaciones legales de cumplimentar esos planes, así como sobre los procedimientos necesarios hasta su total aprobación y homologación.

Planes Incendios Forestales

En este encuentro de trabajo, Jesús Estrella también ha abordado la idoneidad de que los municipios jiennenses que estén total o parcialmente en terreno forestal elaboren su propio Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF). En la provincia, son 65 localidades, de las cuales 21 disponen de este documento aprobado y vigente y 5 están en proceso de homologación. A los 39 restantes, el delegado del Gobierno ha reiterado el compromiso de colaboración y asesoramiento de la Junta de Andalucía.

Jesús Estrella ha indicado también la necesidad de colaboración de la Diputación Provincial de Jaén en lo que a municipios de menos de 20.000 habitantes se refiere. El delegado ha avanzado que, en próximas fechas, se celebrará una reunión con el ente provincial para “concitar su colaboración para que, dentro de sus competencias, también presten ayuda a estas localidades en lo que a tramitación y gestión se refiere”.