La Despensa de Antequera, dirigida por Isabel Antequera, con la colaboración de AOVE Green Sublim, cuya propietaria es Cati Ferrer, ha organizado una cata de aceite para las participantes del Programa Calí, de Fundación Secretariado Gitano Linares, con la denominación “Cata de Aceite de Oliva Virgen Extra de Cosecha Temprana”.

Se trata de una iniciativa que ha permitido a las participantes conocer algunos conceptos acerca del aceite de oliva y las diferencias entre las distintas cosechas, centrándose en la “cosecha temprana”, en contraste con la cosecha tradicional: cómo influye en sabor, aroma y calidad. Cati Ferrer ha hecho una breve introducción a las variedades de aceite, explicando las distintas fases de una cata, los atributos positivos y efectos comunes. Tras la explicación, se ha llevado a cabo la cata de tres AOVES: Variedad Royal, Variedad Picual y Royal Ahumado, que las participantes han ido degustando, compartiendo sus impresiones guiadas por la profesional.

Green Sublime es un proyecto dedicado a capturar la esencia más pura de la naturaleza. Con un enfoque en la calidad superior, cada una de sus botellas refleja el esfuerzo, la dedicación y el amor por nuestra tierra. Y así nos lo ha trasmitido Cati Ferrer, dueña de la empresa y gran conocedora del sector, que comparte con cariño y sabiduría sus conocimientos sobre el aceite de oliva, adquiridos a lo largo de años de estudio y dedicación.

Gracias a la capacidad innovadora de Isabel, dueña de La Despensa de Antequera, las participantes de CALÍ y varias profesionales de Fundación Secretariado Gitano, han tenido la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos sobre nuestro oro líquido, el aceite de oliva de Jaén, tan importante en nuestra dieta mediterránea, pero que aún no tiene el suficiente reconocimiento a pesar de su fama a nivel mundial.

La Despensa de Antequera es un precioso establecimiento especializado en la venta de productos gourmet jiennenses, encurtidos, especias y productos a granel, ganadora de varios premios, entre ellos el Premio al mejor Establecimiento de los XI Premios Degusta Jaén, que la Diputación de Jaén otorga al trabajo realizado por diversas empresas para promocionar los productos jiennenses y conseguir productos y servicios de la máxima calidad.

Por su parte, el programa CALÍ1 aborda las necesidades específicas de las mujeres gitanas desde el conocimiento de su propia realidad, impulsando su desarrollo personal para el ejercicio pleno de su ciudadanía, así como sus habilidades y competencias prelaborales para favorecer el acceso a un empleo, sus competencias digitales y lograr el empoderamiento y la emancipación que ellas desean.

Actualmente, el grupo CALÍ Linares está llevando a cabo un itinerario de inserción sociolaboral que culminará con un curso básico de cocina en colaboración con el Restaurante Los Sentidos. La experiencia vivida con esta cata de aceite viene a complementar los conocimientos y competencias que las participantes van a adquirir en esta acción formativa pero, más importante si cabe, ha constituido una gran oportunidad para conocer a dos grandes mujeres emprendedoras, que han trasmitido al grupo su entusiasmo por lo que hacen, su capacidad de trabajo, motivada por la gran ilusión con la que diariamente afrontan las eventualidades. Dos mujeres referentes y maravillosas. Cati e Isabe