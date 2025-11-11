El parlamentario Víctor Torres denunció hoy que el Plan Activa-T de la Junta de Andalucía supone “una migaja” para la provincia de Jaén, concretamente menos de la mitad del dinero que destinó el anterior Gobierno socialista en el año 2018 a planes de empleo en esta tierra. “Sólo en la convocatoria de 2018, el PSOE ya destinó más de 23 millones de euros a la provincia”, rememoró frente a los 11 millones anunciados por Moreno Bonilla. “Hasta la Diputación, con mucho menos presupuesto que la Junta, puso en 2022 y 2023 prácticamente la misma cantidad”, comparó.

En rueda de prensa, Torres desgranó la «principal consecuencia» de este nuevo recorte de la Junta en materia de empleo, puesto que ciudades grandes como Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Martos o Alcalá la Real van a contar con 160.000 euros para apenas 12 contratos de 6 meses. “Es decir, una auténtica ridiculez para estos municipios. Si esto no son migajas, ya me dirán ustedes qué es”, abundó.

De hecho, comparó esa cifra con los 2 millones de euros que Jaén y Andújar recibieron en 2018 para 223 contratos, con los 3,2 millones de euros que llegaron a Linares para 360 contratos, los 1,1 millones para 126 contratos en Úbeda o los 700.000 euros en Martos y Alcalá la Real para 70 contrataciones.

El parlamentario también aludió al plan especial de empleo que Moreno Bonilla ha anunciado dos veces, la primera en diciembre del año pasado, y que “no termina de nacer un año después de su anuncio”, un plan que “los desempleados de Jaén siguen esperando” y que en cualquier caso también sería “mucho menor” que los planes socialistas, puesto que apenas llega a los 7 millones. “Jaén no es prioridad para el PP”, afeó.

Además, el Plan Activa-T se financia sólo con fondos europeos, por lo que “sólo puede destinarse a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil”, por lo que “ni siquiera todos los jóvenes en paro tienen la opción de optar al mismo”. Asimismo, aseguran que hay una merma en la cuantía de la ayuda a los jóvenes titulados, ya que en 2024 se concedía 25.000 euros de incentivo a un licenciado y ahora son sólo 16.000 euros; 23.000 euros a un diplomado y ahora sólo 14.000 euros; y de 21.000 euros para un graduado en FP se pasa a sólo 12.000.

Esto se suma a que desde 2022 los planes de empleo de la Junta “ya vienen dejándose a tras al colectivo de desempleados entre 30 y 44 años” y que ahora “también deja atrás a los parados de más de 45 y 55 años, es decir, a los más estructurales y vulnerables”.

Torres reprochó a la Junta que este plan supone además “un mayor esfuerzo presupuestario para los ayuntamientos”, ya que “no cubre los costes salariales de los trabajadores”, de modo que el ayuntamiento tiene que aportar más de un 50% del incentivo. “Si quiere contratar a un licenciado, la Junta pone 16.000 euros y el ayuntamiento más de 8.000. Si quiere un monitor sociocultural, la Junta pondrá 10.900 euros y el ayuntamiento tendrá que poner más de 6.000”, ejemplificó. A esto añade que si un contratado es baja durante más de 45 días, el ayuntamiento “tiene que hacerse cargo del salario de los 6 meses y la Junta le pide el reintegro de la ayuda”. “Por tanto, para muchos ayuntamientos esta ayuda será una condena y hará que muchos no soliciten el plan”, advirtió.

El parlamentario consideró que la Junta “no cree en los planes de empleo gestionados por los ayuntamientos ni en la financiación ni en la cooperación local con las entidades locales”. Criticó que Moreno Bonilla “sólo es un mal gestor de los recursos que le llegan del Gobierno de España y de Europa” y que los gestiona “por obligación, no por voluntad”.

Torres recalcó que la provincia de Jaén “sigue necesitando una apuesta por las políticas activas de empleo y por una discriminación positiva” y que desafortunadamente el gobierno de Moreno Bonilla “ni está ni se le espera”.

Valoró por el contrario que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez “le sientan bien a la provincia de Jaén” y que ahí están datos de empleo en España y en la provincia para demostrarlo, con el paro más bajo desde 2007 y la afiliación a la Seguridad Social más alta desde 2010. “Hoy hay 20.000 parados menos y 8.500 afiliados más que en 2017, cuando gobernaba el PP”, recordó.