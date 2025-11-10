El concejal-delegado de Salud, Antonio Luis Hervás, ha presentado la undécima edición del programa ‘Por un Millón de Pasos’, impulsado desde el Ayuntamiento junto al Colectivo Proyecto Arrayanes y el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. Esta iniciativa comenzará el 22 de noviembre con la primera de las tres rutas de senderismo que se han incluido en la programación de este año, las cuales discurrirán por el patrimonio minero de Linares y otros enclaves de la comarca.

“Esta iniciativa representa uno de los pilares básicos de la promoción de estilos de vida saludables, enmarcados dentro de las líneas estratégicas del Plan Local de Salud de Linares. Hace once años se emprendió este camino con una meta clara: fomentar la actividad física, el bienestar emocional y el encuentro social a través de algo tan sencillo, accesible y poderoso como caminar. Hoy, este proyecto sigue creciendo gracias al compromiso del Colectivo Proyecto Arrayanes y de tantas personas que creen en la salud como una tarea compartida”, ha señalado Hervás.

En la presentación también ha participado el presidente del Colectivo Proyecto Arrayanes, José Dueñas, quien ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de esta actividad. La primera ruta (22 de noviembre) se llevará a cabo por las zonas mineras de Santa Elena, contándose para el desplazamiento con un autobús cuya salida se realizará a las 8:30 horas desde la Plaza del Ayuntamiento. Enlace de inscripción para participar: www.ciudaddelinares.es/xi-edicion-1-millon-de-pasos-ruta-despenaperros. El programa continuará el 14 de marzo de 2026 con la segunda ruta, que recorrerá el sendero de la Mina La Gitana (PRA-264), mientras que la tercera se celebrará el 18 de abril por el sendero de la Mina El Mimbre (PRA-263).

‘Por un Millón de Pasos Infantil’

Del mismo modo, el concejal de Salud ha presentado también la segunda edición del programa ‘Por un Millón de Pasos Infantil’, impulsada junto al Colectivo Proyecto Arrayanes y las áreas de Educación e Infancia. En esta edición serán 150 escolares de 5º de Primaria los que participen, “disfrutando de un desayuno saludable, conociendo el paisaje y patrimonio minero local, y dando valor al ejercicio como hábito desde edades tempranas’. “Esta actividad comenzará en el mes de enero, el año pasado fue todo un éxito y los colegios han pedido que se vuelva a programar”, ha explicado Antonio Luis Hervás.