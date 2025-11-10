El Partido Popular de Linares ha puesto en valor el firme compromiso del Gobierno municipal, liderado por la alcaldesa Auxi del Olmo, con la promoción cultural de la ciudad, destacando la organización de las IV Jornadas de Novela Histórica ‘Ciudad de Linares’, que se celebrarán del 12 al 14 de noviembre en el Auditorio Municipal de El Pósito.

La portavoz del Partido Popular de Linares, Susana Ferrer, ha subrayado la relevancia de esta cita literaria, que contará con la participación de reconocidos autores como Javier Rubio Donzé, Antonio Pérez Henares, Elvira Roca, María Reig y Santiago Posteguillo, consolidando a Linares, un año más, como referente cultural a nivel nacional.

“Hablamos de un evento que favorece el encuentro entre amantes de la literatura, la historia y la cultura en general. Estas jornadas han ido creciendo tanto en proyección como en calidad, gracias al nivel de los autores invitados y a la excelente respuesta de la ciudadanía. En esta edición, además, elevamos aún más el listón con un cartel de auténtica excelencia”, ha afirmado Ferrer.

La portavoz popular ha destacado que este impulso cultural responde a una estrategia definida desde el inicio del actual Gobierno municipal. “Desde que asumimos el Gobierno marcamos una hoja de ruta clara: engrandecer la imagen de Linares a través de la cultura. Hoy podemos afirmar con orgullo que estamos cumpliendo ese compromiso. Con estas jornadas, Linares vuelve a situarse en el epicentro de la novela histórica en España”, ha añadido.

Ferrer ha detallado la programación de esta cuarta edición:

12 de noviembre, 18:30 h: Inauguración oficial y presentación de Ingrata patria, de Elvira Roca .

13 de noviembre: Presentación de Sonó un violín en París, de María Reig , seguida de la conferencia Himilce y Aníbal, la dinastía hispano-púnica que pudo reinar, a cargo de Antonio Pérez Henares .

14 de noviembre: Presentación del libro Los tres mundos. La conquista de las Galias por Julio César, de Santiago Posteguillo.

Además, las jornadas contarán con la participación de alumnado de Secundaria y Bachillerato, así como encuentros con clubes de lectura de la Biblioteca Pública Municipal, reforzando su dimensión educativa y de participación ciudadana.

Susana Ferrer ha concluido señalando que “nuestro compromiso es transformar Linares y construir una ciudad de futuro, sabiendo que la cultura es pilar clave en ese camino. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad, esfuerzo y visión para protegerla, promoverla y engrandecerla. La cultura es identidad, es crecimiento y es oportunidad, y el Partido Popular continuará apostando por ella con determinación”.