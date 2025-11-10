La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha visitado la sede de la Asociación de Vecinos La Malena, donde ha mantenido una reunión con los miembros directivos para abordar las principales necesidades del barrio.

En el encuentro han participado también los concejales-delegados de Participación Ciudadana, Obras y Contratación, Mamen Muñoz, Michel Rentero y Raúl Caro-Accino, con el objetivo de conocer de primera mano las demandas y propuestas de los vecinos.

Del Olmo ha destacado “el compromiso de este equipo de Gobierno con todos los barrios de Linares, de ahí que nos sigamos reuniendo con los representantes vecinales para conocer de primera mano sus peticiones”, subrayando la importancia de mantener un diálogo constante para planificar mejoras y atender las prioridades de la ciudadanía.