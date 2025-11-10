Los sábados de Música, Cultura y Compras en el Mercado de Abastos de Linares continúan consolidándose como una cita imprescindible para vecinos y visitantes. Este pasado sábado, día 8, el grupo Magie Despierta llenó de música y alegría los pasillos del mercado, sorprendiendo a quienes acudían a realizar sus compras. La iniciativa forma parte de la programación Otoño en el Mercado, impulsada por el Área de Consumo del Ayuntamiento de Linares, que combina actuaciones culturales con la experiencia de comprar en un espacio de proximidad.

Comprar en mercados de abastos como el de Linares aporta múltiples beneficios: los consumidores disfrutan de productos frescos y de calidad, con mayor variedad y la posibilidad de recibir asesoramiento directo de los vendedores; los comerciantes ven impulsados sus negocios, ganan visibilidad y fidelizan a sus clientes; además, la calidad de los productos se ve reforzada gracias a la trazabilidad y sostenibilidad de la producción y distribución. Al mismo tiempo, la economía local se fortalece, generando empleo, apoyando la economía de la ciudad y fomentando un modelo más sostenible y circular al reducir el transporte de mercancías y potenciar el comercio de proximidad.

La próxima cita musical será el sábado 15 de noviembre con la actuación del dúo linarense Loquedigaella, que promete seguir uniendo cultura y consumo responsable, consolidando el Mercado de Abastos como un espacio dinámico, cercano y beneficioso para toda la comunidad.