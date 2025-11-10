La duodécima Fiesta del Primer Aceite de Jaén que organiza la Diputación Provincial y se ha desarrollado este fin de semana en Martos ha estado marcada tanto por la gran afluencia de público como por el elevado volumen de ventas de aceites de esta cosecha. “Han sido miles de visitantes los que se han acercado a este evento a lo largo de sus dos jornadas de celebración atraídos por los aceites tempranos, que han sido adquiridos de forma masiva, y por la amplia variedad de actividades complementarias que se han diseñado”, destaca el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, que ha agradecido al Ayuntamiento marteño su colaboración e implicación en esta fiesta.

Lozano realiza un balance muy positivo de esta edición, que califica de “éxito” y cuya excelente acogida “deja patente que este evento está cumpliendo con creces sus objetivos”. A través del mismo, “no sólo hemos vuelto a refrendar nuestro liderazgo como provincia más importante en la producción de aceite de oliva de calidad a nivel mundial, sino que también se ha puesto de manifiesto la enorme atracción que genera este producto y la cultura del olivar, ya que ha sido una gran cantidad de público el que se ha acercado expresamente este fin de semana a Martos para visitar este evento y conocer los recursos oleoturísticos de esta localidad”, remarca el diputado de Promoción y Turismo.

Prueba del fuerte respaldo de público “no sólo local, sino también de otros puntos de la provincia y de otros territorios, tanto de dentro como de fuera de nuestra comunidad, ha sido el elevado volumen de ventas de aceites tempranos y del resto de productos expuestos en la feria”, apunta Lozano. En este sentido, “las empresas expositoras nos han trasladado su satisfacción por la gran acogida que han tenido sus productos entre los asistentes a este evento a lo largo de sus dos jornadas”, señala el diputado de Promoción y Turismo. En total han sido un centenar de expositores los participantes en esta fiesta, de los que 93 han sido marcas de aceite de oliva virgen extra y el resto, firmas de cosmética con aceite de oliva y artesanía de la madera.

La buena acogida de este evento se ha reflejado también en el programa de actividades diseñadas en esta edición, ya que se han agotado las plazas ofertadas en las mismas. Las catas de aceite realizadas por las tres denominaciones de origen –Sierra Mágina, Sierra de Cazorla y Sierra de Segura– y la IGP Aceite de Jaén, así como el taller de microalmazara ofrecido por Oleoescuela Guardián de los Trofeos, o las visitas guiadas por enclaves de Martos –que han abarcado desde los olivos centenarios, hasta la Vía Verde del Aceite, su centro histórico, la cooperativa San Amador o al Cortijo El Madroño– han colgado el cartel de completo.

La afluencia masiva de visitantes ha sido la característica predominante durante la celebración del pregón de la fiesta, a cargo del periodista Javier Ruiz, -en la que también fue distinguido como embajador al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes–; así como en los desayunos con aceite temprano, la degustación gastronómica realizada por el cocinero Juan José Mesa, del restaurante Radis, de Jaén capital, con una estrella Michelin; o las actuaciones musicales que han corrido a cargo del grupo Apache y de la artista Irene Martínez, así como durante los espectáculos flamencos a cargo de Carmen Laguna o la Escuela Municipal de danza marteña, así como en las iniciativas dirigidas al público infantil.

Tras Martos, la duodécima edición de la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén se trasladará el próximo fin de semana a la ciudad madrileña de Fuenlabrada, donde permanecerá desde el 14 al 16 de noviembre. En la misma, hasta la que se trasladarán 35 empresas tanto de aceite, como de productos cosméticos y artesanía del oliva, se llevarán a cabo distintas actividades como catas, desayunos con aceites de oliva virgen extra tempranos o degustaciones de AOVE y productos Degusta Jaén.