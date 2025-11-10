“En Factory Cars 2025 estarán presentes 12 grupos automovilísticos y un total de 30 marcas asistiendo así la gran mayoría de los grandes grupos de la provincia. Este número de marcas y grupos de concesionarios presentes, es una muestra de que la feria es una gran oportunidad de negocio para las empresas presentes que cada año ven como el número de ventas durante la feria aumenta de forma considerable”, así lo ha comentado Ángel Vera, gerente de Ferias Jaén, durante la presentación de este Salón.

En este acto, el gerente de Ferias Jaén, ha estado acompañado por José Lorente, gerente de Autos Auringis; Jesús Chica, jefe de ventas de Motor Jaén y Juan Jurado, jefe de Ventas de Citroën y Peugeot, que han acudido en representación de todos los grupos participantes en Factory Cars 2025.

Este encuentro, que contará con 10.000 metros cuadrados de exposición, constituye una magnífica oportunidad para que en un mismo recinto los potenciales compradores analicen y aprovechen las ofertas comerciales de vehículos de todas las marcas comerciales. “Del 13 al 16 de noviembre -ha comentado Vera-, los interesados en adquirir un vehículo nuevo, Km. 0 o seminuevo tienen la oportunidad de elegir alguno de los de más de 400 modelos puestos a la venta entre los expositores del certamen ya que estarán presentes en este salón los más importantes concesionarios oficiales de toda la provincia”.

El sector de la automoción es uno de los sectores clave no solo provincial sino también nacional. “Las cifras de los últimos meses, nos permiten ser optimistas. De hecho, de enero a julio de 2025se vendieron en la provincia de Jaén un total de 2.933 vehículos, lo cual supone una variación amulada de +20,50%.”, comentaba Vera.

En este sentido, Vera manifestó que “en un solo recinto el comprador podrá ver todos los vehículos disponibles de casi todas las marcas del mercado. Factory Cars puede ser una oportunidad única para conseguir un vehículo nuevo, km. 0 o seminuevo con las máximas garantías”.

Ha añadido que “aunque sabemos que es una cifra complicada de superar, este año, desde la organización estamos haciendo todos los esfuerzos, por al menos, acercarnos al número de vehículos vendidos en la pasada edición que se celebró en 2024, que alcanzó la cifra de 250 vehículos en tres días y medio de apertura del Salón, y que contó con la asistencia de cerca de 4.000 personas”.

Para finalizar, Ángel Vera, animó a todas las personas que estén pensando en cambiar de vehículo ya que “este número de marcas y grupos de concesionarios presentes, es una muestra de que la feria es una gran oportunidad de negocio para las empresas presentes que cada año ven como el número de ventas durante la feria aumenta de forma considerable”.

Factory Cars, abrirá sus puertas el próximo 13 de noviembre, en horario de 16:30 a 20:30 h., los días 14 y 15 de noviembre, el horario será de 10:30 a 20:30 horas y el día 16 de noviembre, el horario será de 10:30 a 19:00 horas.