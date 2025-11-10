La pasada semana, del 29 de octubre al 1 de noviembre, se celebró en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) el Campeonato de Europa de Kenpo, organizado por la International Kempo Federation. Ocho deportistas del CD Estudio Martos formaron parte de la Selección Española de Kenpo, obteniendo unos resultados sobresalientes que consolidan el gran momento deportivo del club.

El miércoles 29 comenzó la competición con las modalidades de Kata, Kata con armas, Kata por equipos y Defensa Personal, en las categorías junior, sub-21, senior y máster. Los linarenses lograron un total de ocho medallas en esta jornada.

• Ángela Polaina Bustos se proclamó Subcampeona de Europa en Kata con armas tras una reñida final contra la portuguesa Joana Mortagua. Además, obtuvo la plata en Kata por equipos y en Defensa Personal mixto.

• Claudia Ponce Jiménez y Marta Navas Mendoza se proclamaron Subcampeonas de Europa en Kata por equipos, ofreciendo una excelente demostración, y se alzaron también con el bronce en Defensa Personal femenino.

• Agustín Rodríguez Rodríguez logró el título de Subcampeón de Europa en Defensa Personal mixto, formando equipo con Ángela Polaina.

El viernes 31 los linarenses continuaron sumando éxitos para la Selección Española. En esta jornada debutaron tres cadetes en las modalidades de Kata por equipos y Semikenpo.

El equipo formado por Almudena Muñoz Ramírez, Rosana Agea Ruiz y Celia Hernández Begue se proclamó Campeón de Europa en Kata por equipos. Además, Almudena consiguió un segundo oro en Semikenpo, mientras que Rosana obtuvo el bronce en la misma categoría.

Ángela Polaina añadió una nueva presea a su palmarés al conseguir el bronce en Semikenpo, tras un ajustado 4-3 en semifinales.

El sábado 1 de noviembre cerró el campeonato con una nueva alegría para el club. Rubén Ponce Sandoica debutó en Semikenpo con una brillante actuación, clasificándose para la final tras superar al representante rumano en el punto de oro. En la final, Rubén mostró gran calma y estrategia, logrando el título de Subcampeón de Europa de Semikenpo, premio al esfuerzo y la preparación realizada durante el verano.

Además, Isabel Martínez, entrenadora del club, formó parte del equipo arbitral, desempeñando una labor impecable durante toda la competición. Su participación se caracterizó por un criterio sólido, una actitud imparcial y un alto nivel de profesionalidad, demostrando su compromiso con el reglamento, el respeto al competidor y los valores del Kenpo.

Con estos resultados, el CD Estudio Martos regresa a casa con 14 medallas y contribuye al éxito colectivo de la Selección Española de Kenpo, proclamada Subcampeona de Europa en Kenpo Tradicional, 3ª clasificada en Kenpo Combate y Campeona de Europa en la clasificación general