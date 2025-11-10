La Fundación Casa-Museo Andrés Segovia acogerá del 17 al 23 de noviembre el XXXIII Encuentro Internacional de Guitarra ‘Ciudad de Linares’, que ofrecerá al público siete conciertos a partir de las 20:00 horas. La concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, ha destacado “la calidad y el prestigio de este encuentro, que contará con músicos de renombre procedentes de diferentes países, en un lugar tan emblemático para la guitarra”.

Ferrer, acompañada por el director artístico de la Fundación Andrés Segovia, José Manuel Cuenca, ha destacado el apoyo de dicha institución y de la Asociación Cultural Maestro Segovia en la puesta en marcha de este ciclo musical, que será inaugurado por la guitarrista eslovena Sanja Plohl, y contará con diferentes estilos en las actuaciones.

Programación:

17 de noviembre – Sanja Plohl (Eslovenia)

18 de noviembre – Christian Lavernier (Italia)

19 de noviembre – Ioanna Kazoglou (Grecia) y Fin Svit (Dinamarca)

20 de noviembre – Takeshi Tezuka, Tomoki Ikeda, Takao Kawata, Yoko Takaki (Japón) y Enrique Muñoz (España)

21 de noviembre – Pedro Navarro y Toni Porcar (España)

22 de noviembre – Luciano Pompilio (Italia)

23 de noviembre – Gaëlle Solal (Francia)

La concejala de Cultura ha recordado que en el marco de este Encuentro de Guitarra también se celebrará el XXVIII Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de Linares ‘Andrés Segovia’, programado para los días 22 y 23 de noviembre. Esta iniciativa, que ya fue presentada el pasado mes de julio, ha aumentado la dotación económica de sus galardones para este año.