La secretaria de Igualdad y concejala del PSOE de Linares, Raquel Ortiz, ha presentado las actividades que el partido ha organizado con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ortiz ha subrayado que se trata de una fecha “que nos interpela como sociedad y que nos exige compromiso, acción y escucha”.

En esta edición, los grupos de trabajo del PSOE de Linares centrarán sus esfuerzos en visibilizar las violencias silenciadas, aquellas que no siempre ocupan los titulares, pero que siguen presentes en la vida cotidiana de muchas mujeres. “Queremos transformar el dolor en fuerza colectiva y construir espacios seguros desde la empatía y la conciencia”, ha destacado Ortiz.

Dentro de la programación, se celebrarán dos actividades abiertas a toda la ciudadanía. La primera será el taller “Del silencio a la voz: cuando hablar nos salva”, el 17 de noviembre a las 18:00 horas en la sede del PSOE de Linares, en la calle Pedro Poveda, 17. Estará impartido por Nazaret Moris, superviviente y fundadora de la plataforma No fue mi culpa, quien abordará desde su experiencia personal los mecanismos de la violencia y la importancia de romper el silencio.

El segundo acto será el encuentro “¿Te pega o no te pega?”, el 24 de noviembre a las 19:00 horas, también en la Casa del Pueblo, con una sesión de cine y un posterior coloquio que permitirá reflexionar sobre las señales y dinámicas de la violencia que a menudo permanecen ocultas.

Ambos actos serán de entrada libre hasta completar aforo, y desde el PSOE de Linares se anima a la ciudadanía a participar y sumar su voz en esta causa colectiva.

Raquel Ortiz ha concluido afirmando que “hablar, compartir y entender es el primer paso para cambiarlo todo”, recordando que el lema ni una menos no es solo una consigna, sino un compromiso firme del Partido Socialista con la igualdad, la justicia y la libertad de todas las mujeres.