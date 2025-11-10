El director del Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica de la Universidad de Jaén, Julio A. Olivares, la directora del Secretariado de Proyección Corporativa, Manuela Ortega, y el director de la Escuela Politécnica Superior de Linares, Manuel Valverde, han asistido este lunes al inicio de las actividades de la Semana de la Ciencia en el Campus Científico-Tecnológico de Linares.

El programa de actividades ha comenzado con la realización de tres ‘Café con Ciencia’, que ha contado con la participación de 39 alumnos del IES López Morillas de Jódar. Posteriormente, ha tenido lugar la conferencia ‘Catapulta de Inversión en Innovación Sostenible para Imanes Permanentes’, dirigida a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, organizada por el Departamento de Ingeniería de Telecomunicación, y una visita al Showroom con experimentos relacionados con las titulaciones de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Linares, organizada por el Departamento de Ingeniería de Telecomunicación. Las actividades continuarán hasta el próximo viernes 14 de noviembre, al igual que en el Campus de Jaén, con la celebración de diferentes conferencias y talleres.

“Hemos disfrutado de la esencia de la Semana de la Ciencia en su continuación, confirmando el éxito de las actividades organizadas en el Campus de Jaén y abriendo el telón a las que tendrán lugar esta semana en el Campus de Linares. Nuevamente, conexión directa en primera persona de científicos y científicas de la UJA con alumnado de Bachillerato, celebrando en un Café con Ciencia muy concurrido la proyección de la ciencia en el territorio y fomentando las vocaciones científicas”, ha declarado Julio Ángel Olivares, que indica que esta es una de las premisas, una de las misiones y uno de los objetivos del XVI Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén. Asimismo, Julio Ángel Olivares ha mostrado su agradecimiento a los investigadores e investigadoras que desde esta mañana y a lo largo de la mañana participarán en las actividades que se desarrollarán en esta segunda parte de la Semana de la Ciencia de la Universidad de Jaén, así como a los centros educativos que visitarán a lo largo de estos días el Campus Científico-Tecnológico de Linares.

La Semana de la Ciencia, que organiza la Unidad de Divulgación Científica y de la Innovación, de la UJA, cuenta con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y se realiza en coordinación con la Fundación Descubre. Es una de las actividades incluidas en el XVI Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén.