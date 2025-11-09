La Diputación Provincial de Jaén, con el apoyo de Cámara de Linares y Jaén por Industria, pone en marcha el proyecto Jaén IC Industrial, una iniciativa destinada a fortalecer la competitividad de las empresas industriales de la provincia mediante asesoramiento especializado en inteligencia comercial y exportación.

El programa ofrece a las empresas participantes formación y acceso a herramientas avanzadas como DEXIM y OCOMEX, que facilitan el análisis de mercados internacionales, la identificación de oportunidades comerciales y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

Con esta actuación, se busca impulsar la internacionalización y el desarrollo industrial del tejido empresarial jienense, contribuyendo a la mejora de su posicionamiento y crecimiento en mercados globales.

Las 34 empresas que podían ser seleccionadas, ya han sigo escogidas para su participación en esta iniciativa. ¡Un proceso de selección desarrollado en tiempo record!

Con este proyecto, la provincia de Jaén da un paso más en su compromiso con la innovación, la competitividad y la proyección internacional de su tejido industrial.