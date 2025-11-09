Una delegación de empresas de Geolit y de la estrategia Jaén por Industria de la Diputación participa en un encuentro con firmas del Parque Tecnológico asturiano

Una delegación de empresas ubicadas en el Parque Científico-Tecnológico Geolit y adheridas a la estrategia Jaén por Industria promovida por la Diputación Provincial ha participado en un encuentro con firmas del Parque Tecnológico de Asturias, en el marco del Corredor Industrial Ruta de la Plata impulsado por Jaén y Asturias, una estrategia dirigida a “impulsar la cooperación, la innovación y la transferencia tecnológica entre ambos territorios, especialmente la que viene derivada del sector de la defensa”, remarca la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez.

Martínez se ha desplazado hasta la sede del Parque Tecnológico asturiano, ubicado en Llanera, para estar presente en este encuentro empresarial “con el que hemos identificado oportunidades de colaboración en el ámbito de la defensa y de la innovación y también hemos buscado reforzar el compromiso entre ambas regiones”. Esta actividad ha incluido asimismo la visita a las instalaciones del centro tecnológico Idonial, especializado en investigación y desarrollo para la industria de la defensa, y un encuentro de trabajo con representantes del HUB de Defensa de Asturias.

También en el marco de su visita a la región asturiana, la diputada de Fondos Europeos y Geolit ha participado en la Asamblea General de la Asociación de Parque Científicos y Tecnológicos de España (APTE), de la que forma parte Geolit y que se ha celebrado en Gijón.