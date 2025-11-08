El Teatro Cervantes de Linares acogerá el sábado 29 de noviembre de 2025, a las 20:00 horas, el concierto homenaje “Linares canta a Poveda”, un evento musical organizado con motivo del 150 aniversario del nacimiento del padre Pedro Poveda, figura clave en la historia educativa y espiritual de la ciudad.

El espectáculo reunirá a destacadas formaciones corales y orquestales de la provincia: la Coral Andrés Segovia, la Coral Virgen de Linarejos, el Coro y Orquesta Castvlvm y el Coro y Orquesta Mvsicalma, que unirán sus voces e instrumentos para rendir tributo al ilustre pedagogo y fundador de la Institución Teresiana.

El concierto está organizado por la Comisión “Año Poveda” y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Linares. Las entradas ya se encuentran disponibles de forma anticipada en Musical Linares, en la calle Don Luis número 10, y en el Centro Cultural Poveda, en la calle Pontón número 51. Los precios oscilan entre los 8 y los 10 euros, con palcos disponibles por 40 euros.

Esta cita cultural promete ser uno de los momentos más emotivos del calendario conmemorativo del Año Poveda, reuniendo a la ciudadanía linarense en torno a la música, la memoria y el legado de uno de sus hijos más universales.