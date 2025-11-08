La Cámara de Comercio de Linares ha sido escenario del foro de debate ‘Las Fortalezas de la España Plural’, una iniciativa clave impulsada por la Cámara de Comercio de España y desarrollada a través de su red de 83 Cámaras territoriales en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. Durante la apertura de la sesión dirigido por José María Villén, presidente de la Cámara de Comercio de Linares, ha destacado la importancia de esta jornada: «En un mundo tan acelerado como el actual, detenernos a reflexionar resulta muy enriquecedor. Nos hemos dado cuenta de que tenemos muchas más fortalezas de las que a veces percibimos, pero que no siempre valoramos porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Por eso ha sido tan positivo identificarlas juntos y ponerlas en valor.”

Este debate con líderes referentes de la sociedad civil local es el primer hito del proyecto. En él, se ha dialogado sobre los activos y valores que la demarcación geográfica de Linares aporta a la conformación de la identidad de España, siempre desde una perspectiva constructiva. Estos activos y valores buscan fortalecer a España, su progreso económico y social, y mejorar su imagen de marca país a nivel europeo y mundial.

En una sesión marcada por el optimismo y el orgullo local, los participantes coincidieron en destacar que Linares es tierra de gente emprendedora, resistente y capaz de reinventarse una y otra vez, con una historia y un patrimonio muy rico.

La sesión ha contado con una destacada pluralidad de voces procedentes del ámbito empresarial, académico, tecnológico, cultural y patrimonial, con la participación de Gema Gómez Gutiérrez, empresaria de Gealje Linares S.L.; Juan Carlos García Morillas, director de Administración, RRHH y Sistemas de Gestamp Linares; Aurora Camacho, broker de aceite de oliva; Manuel Valverde Ibáñez, director de la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén; Noelia Justicia Jiménez, delegada regional de Andalucía y directora de la oficina de Linares de EVOLUTIO; Marcelo Castro, arqueólogo y director del Conjunto Arqueológico de Cástulo; Lola Sagra, CEO de Aceites Nobleza del Sur; Esteban Rodríguez Peralto, empresario y presidente de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa; Andrés Sánchez Palomares, director de Linares Biodiesel Technology S.L.; Gaspar Moral, director de Desarrollo de Negocio de CETEMET, Centro Metalmecánico y del Transporte; y José María Villén. Además, Manuel Valenzuela Villarrubia, linarense coordinador general del Instituto Cervantes de Chicago, ha participado de forma telemática a través de un vídeo.

Los participantes han profundizado en las contribuciones de Linares y su entorno en ámbitos cruciales como historia, cultura, patrimonio natural, estilo de vida, deporte, instituciones, sistema económico y empresa, educación y valores, infraestructuras y movilidad, e innovación, ciencia y tecnología. Las conclusiones obtenidas de este debate se integrarán en un documento de síntesis que se contrastará con los resultados de otros grupos de debate en el resto de Cámaras de Comercio, sentando las bases para la construcción de un relato nacional.