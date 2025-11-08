Un total de 25 estudiantes de la Universidad de Jaén se han acogido este curso 2025/2026 al Programa de Apoyo a Deportistas Universitarios de Alto Nivel (PADUAN), que tiene como objetivo que puedan compatibilizar con garantías de éxito la carrera deportiva y la formación académica.

De esta manera, la Universidad de Jaén regula las medidas aplicables a sus estudiantes deportistas de alto rendimiento según lo previsto en la legislación vigente y determina los criterios para establecer los mecanismos que les permitan optimizar tanto el rendimiento académico como el rendimiento deportivo. De manera adicional, se recogen las condiciones de participación de los mismos cuando lo hagan en representación de la UJA en los Campeonatos Universitarios autonómicos, nacionales y/o internacionales oficiales.

El vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable de la UJA, Juan de Dios Carazo, y la directora del Secretariado de Actividad Física, Deporte y Salud de la institución académica, Gema Torres, han dado este jueves la bienvenida a estos 25 estudiantes, 13 chicas y 12 chicos, a los que han explicado las características de este programa.

“Con este programa os apoyamos a vosotros y a todos vuestros éxitos, de los que nos sentimos muy orgullosos y que compartimos, porque también son los éxitos de la universidad”, ha indicado Juan de Dios Carazo, que ha remarcado el carácter pionero de este programa implantado por la UJA en 2016, así como la apuesta que la Universidad de Jaén realiza en líneas generales por el deporte, recordando que en este mes la institución académica acogerá la celebración de las Jornadas Nacionales del Deporte Universitario.

Los 25 estudiantes deportistas PADUAN son: Carolina Aparicio (taekwondo), David Bouhyane (kárate), Ana Camero (Rugby), Sara Chica (atletismo), Manuel Corrales (balonmano playa), Beatriz de la Plaza (fútbol playa), Francisco Gea (kenpo kárate), Carlos González (atletismo), Fátima Grégoris (judo), Marina Jándula (rugby), Manuel de Jesús Jiménez (judo), Stefano Koppel (fútbol sala), Eva Mª León (atletismo), Lucía López (bádminton), Irene Marín (espeleología), Daniel Martínez (tenis de mesa), Marta Navas (kenpo kárate), Rocío Peña (lucha-sambo), Alejandro Peragón (judo), Claudia Ponce (kenpo kárate), Raúl Ponce (kenpo kárate), Fernando Rodríguez (lucha olímpica), Martín Sánchez (fútbol sala), Francisco J. Torres (atletismo) y Elena Torres (lucha olímpica).