El Ayuntamiento de Linares ha convocado el concurso para seleccionar el cartel que ilustrará la Campaña de Navidad 2025, bajo el lema “Esta Navidad, haz que Linares brille con el corazón”.

Podrán participar artistas profesionales y aficionados, nacionales o extranjeros, con un único diseño original e inédito. Las obras deberán ser de autoría propia y no podrán haberse publicado con anterioridad. Asimismo, queda expresamente prohibido el uso de inteligencia artificial en la realización del lema o del cartel.

El tema central deberá girar en torno a la Navidad, incluyendo el eslogan de esta edición. Los participantes podrán utilizar la técnica y el colorido que deseen, siempre que el diseño se presente en formato digital con las especificaciones técnicas establecidas: tamaño 500×700 mm, resolución de 300 ppp y tipografías libres para uso comercial.

El plazo para la presentación de los trabajos permanecerá abierto hasta las 20:00 horas del 17 de noviembre. Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a comunicacion@camaralinares.es, indicando los datos personales del autor en el cuerpo del mensaje.

El jurado estará compuesto por la alcaldesa o persona en quien delegue, un profesional del diseño gráfico, representantes de los grupos políticos, de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Comerciantes e Industriales y de la Asociación de Hosteleros de Linares. Su fallo, previsto para el 19 de noviembre, será inapelable.

El autor del cartel ganador recibirá un premio de 300 euros. La obra premiada pasará a ser propiedad de la Concejalía de Comercio y Hostelería, que podrá reproducirla y adaptarla libremente en los diferentes soportes promocionales de la campaña navideña.

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y del fallo del jurado, disponible en la web municipal www.ciudaddelinares.es.