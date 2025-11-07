La Universidad de Jaén ha presentado el programa de actividades conmemorativas del 25N con el que, un año más, la institución universitaria se suma a recordar y reivindicar la lucha contra la violencia que sufren las mujeres y las niñas por su condición, “la de ser mujeres”. Así lo ha manifestado la vicerrectora de Igualdad, Responsabilidad Social y Diversidad de la UJA, Pilar Fernández Pantoja, en la presentación de esta programación con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “Estamos en el año 2025, seguimos luchando y reivindicando porque con avances importantes también puede haber importantes retrocesos, lo que más tememos. Es el momento de recordar cómo los movimientos de las mujeres que organizadas representaron un auténtico poder, fueron clave en el avance ante las desigualdades reales”, ha declarado.

Este año, el lema del programa escogido es ‘Más de 30 años de compromiso contra la violencia hacia las mujeres y las niñas’, en recuerdo de la celebración de la IV Conferencia sobre la Mujer en Beijing (China), conocida como la Declaración y Plataforma de Beijing, en la que se produjo una respuesta internacional sin precedentes que reunió a 189 gobiernos, así como a múltiples ONGs, “un auténtico hito que fue más allá de una declaración de intenciones”.

Sobre la conmemoración del 25N, Pilar Fernández ha apuntado que, hay que recordar a las víctimas de violencia de género, “que no son solo las mujeres, lo son sus hijos e hijas”. En este sentido, ha explicado que con esta programación “hablaremos desde el ámbito que nos ocupa y preocupa, de cuál es el papel que desde la Universidad podemos desempeñar”. “La Universidad tiene fuertes misiones, ese es nuestro compromiso social, desde nuestro trabajo diario, la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y la actuación efectiva tenemos el deber de ser agentes activos en la sensibilización, prevención, actuación, intervención, rendición de cuentas y transmisión de todo ello para que nos escuchen los poderes públicos, que son quienes han de ejecutarlo y transmitirlo en sus políticas públicas ante las respuestas que la sociedad demanda, ¿Qué sociedad puede querer retrocesos ante avances?”, ha afirmado la vicerrectora.

Programa de actividades

Por su parte, la directora de la Unidad de Igualdad de la UJA, Nieves Moyano Muñoz, ha sido la encargada de detallar la programación organizada desde el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, que tiene como seña de identidad la transversalidad, que facilita el compromiso y la participación de la UJA a través de sus Facultades, Centros, el Seminario Mujer, Ciencia y Sociedad, el Consejo de Estudiantes o la radio universitaria UniRadio Jaén, a quien ha agradecido su implicación, esfuerzo y compromiso”.

La primera actividad, puesta ya en marcha, es el concurso cartel del 25N (Re-Diseñando el Respecto) de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, cuyo ganador se dará a conocer el lunes. También el lunes se presentará el libro ‘De la violencia de género a los contrarrelatos feministas: estudios multidisciplinares’, cuyas coordinadoras han sido Yolanda Caballero y Carmen M. Gálvez.

El jueves 13 de noviembre se celebrará la conferencia ‘Violencia vicaria: aspectos jurídicos e impacto psicosocial.’ Un tema de especial importancia este año dada la reforma legal tipifica la violencia vicaria y establece la obligación de escuchar a los menores antes de acordar la guardia y custodia. Tendrá como ponentes a Gracia Rodríquez Velasco, ex- fiscal de violencia de género de la Fiscalía de Jaén y José Carlos Ríos Lechuga, doctor en Psicología, especialista en Psicología Jurídica y Forense (Asesor técnico de la Inspección de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía en Jaén).

El viernes día 14 tendrá lugar la conferencia/charla ‘Historia de las profesiones sanitarias con una visión de género’, a cargo de Cristina Álvarez García, profesora de Historia de Enfermería, doctora en Cuidados Integrales y Servicios de Salud.

Las actividades continuarán el lunes 17 de noviembre, que se realizará el ‘Cluedo Violeta’, con la colaboración de la compañía de Jaén Small Clown. Se trata de una propuesta lúdica y educativa que invita a reflexionar sobre la igualdad y la violencia de género a través del juego y la participación activa. Una experiencia dinámica y formativa que combina el entretenimiento con la sensibilización en valores de igualdad y respeto.

El martes día 18 se realizará el taller ‘Los cuentos y la oralidad como herramienta para prevenir la violencia contra las mujeres’, a cargo de la actriz Noelia Camacho. Esta actividad pretende generar un espacio creativo que invita a descubrir cómo las historias y la palabra pueden convertirse en instrumentos de cambio social y promoción de la igualdad.

El jueves 20 de noviembre se desarrollará el taller ‘Vinculaciones sanas y bientratantes’, a cargo de Antonio López Delgado, sexólogo y docente en el instituto Al-Ándalus de Granada. Una oportunidad para adquirir herramientas que favorezcan el desarrollo de relaciones personales saludables y bientratantes en todos los ámbitos de la vida. También tendrá lugar la conferencia/charla ‘Las instituciones de ‘protección’, represión y castigo de las mujeres’, organizada por el Seminario Mujer, Ciencia y Sociedad de la UJA, el Colectivo Feminista Carmen Olmedo y Feministas 8M. Contará con las intervenciones como ponentes de Yolanda Caballero Aceituno, doctora en Filología Inglesa y coordinadora del Seminario, y Pilar Iglesias, doctora en Filología Inglesa e investigadora. Será un encuentro para analizar el papel histórico y contemporáneo de las instituciones en la configuración de los discursos y prácticas de control sobre las mujeres.

El lunes 24 de noviembre UniRadio Jaén emitirá un programa especial presentado por María Cózar y Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género de Jaén. El martes 25 de noviembre, en la entrada al Edificio Rectorado, se realizará una concentración y lectura del manifiesto del 25N.

Por último, el miércoles 26 de noviembre se desarrollarán dos actividades. La primera será la mesa redonda ‘Experiencias profesionales contra la violencia de género de egresadas en Trabajo Social de la UJA’, que tendrá como ponentes a María Cordones Carmona, trabajadora social, María Dolores González Fernández, trabajadora Social, y Belén Blázquez, vicedecana de Calidad e Igualdad. La segunda será el taller ‘Construyendo buenos tratos en colectivo: derribando muros invisibles de la violencia de género’, que tendrá como ponentes a Mariví Ruiz Criado, educadora social especializada en sexualidad, género y relaciones afectivas, que ofrecerá un espacio formativo para reflexionar y promover relaciones respetuosas y libres de violencia.