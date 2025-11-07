La Junta de Andalucía resalta a Aprompsi como un actor clave para impulsar la inclusión social y el bienestar de las personas de Jaén. Por ello, el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, ha felicitado a esta asociación por sus sesenta años de trabajo en favor de las personas con capacidades diferentes en la provincia jiennense durante la gala que este colectivo ha organizado en la Institución Ferial de Jaén, que ha servido para conmemorar el sesenta aniversario, resaltar la labor de sus trabajadores y voluntarios y entregar reconocimientos a las personas y entidades que colaboran en su misma cusa. En este sentido, Jesús Estrella ha destacado el trabajo que realiza Aprompsi y ha indicado que se entronca directamente con las políticas del Gobierno de Juanma Moreno, que destinan más recursos a la dependencia y a la discapacidad.

El Gobierno de Juanma Moreno impulsa políticas públicas transversales que mejoran la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. Además, se ha aprobado el tercer Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en el que participan todas las consejerías de la Junta de Andalucía (2022). Se encuentra dentro de la firme apuesta por la accesibilidad universal como política transversal en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito sanitario, de la justicia, de la cultura, de los espacios naturales protegidos y por crear oportunidades laborales, educativas y sociales. En este ámbito, apostar por las políticas de discapacidad es invertir en infraestructuras, pero también en los recursos humanos, en las personas que trabajan con las personas con discapacidad. Precisamente, en Jaén la Junta de Andalucía tiene en marcha 12 proyectos de residencias y centros de día en la provincia dentro de las políticas de impulso a los mayores y a las personas con capacidades diferentes, lo que representa una inversión que supera los 21 millones de euros, de los que más de 17 millones proceden de fondos públicos.

Asimismo, la Junta de Andalucía cuenta actualmente con 4.882 plazas concertadas, lo que representa que el Gobierno de Juanma Moreno ha ampliado en más de medio millar este recurso en la provincia jiennense, mientras que también se ha incrementado un 32% el precio de la plaza para una persona con discapacidad o, lo que es lo mismo, que el Gobierno de Andalucía abona más dinero a las entidades que tienen plazas públicas, por lo que impulsa sus cuentas y la viabilidad de sus proyectos sociales. Además, el sistema de dependencia de Jaén cuenta ya con 33.000 beneficiados, lo que representa un aumento del 40% en los últimos seis años. También han crecido las prestaciones por dependencia, que alcanzan ya los 50.000 beneficiarios, lo que constituye un auge del 44%. Asimismo, el precio de la hora de la ayuda a domicilio que paga la Junta de Andalucía también se ha incrementado un 28% o, lo que es lo mismo, ha pasado de 13 a 17 euros, lo que beneficia a 4.600 trabajadoras que tenían congelado esta remuneración desde hacía 15 años en un sistema que ha pasado de 9.400 a 19.700 usuarios en los últimos años.

Respecto a las plazas para personas con discapacidad, actualmente existen 1.561 en la provincia, lo que representa un aumento de 172 plazas en residencias.

Precisamente, en los Presupuestos de Andalucía 2026 se vuelve a evidenciar el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la dependencia y las personas con capacidades diferentes. Uno de los 4 pilares fuertes de este presupuesto se asienta en la dependencia, recibiendo un 120% más de inversión que en 2018. Se trata del presupuesto social más expansivo de su historia, ya que el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con los dependientes de Jaén es innegable. En este sentido, se duplica la inversión de los anteriores gobiernos socialistas y también se duplica la aportación al sistema del Gobierno de España. Habrá más beneficiarios, más prestaciones, más plazas residenciales y la sostenibilidad del sector dentro de las políticas de protección a las personas más vulnerables y a la infancia.