La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha destacado el proceso de transformación y de reinvención sostenible que la ciudad está experimentando en los últimos tiempos, en una mesa redonda celebrada en el Smart City Expo World Congress de Barcelona, moderada por Daniel González Bootello, director general de Smart City Cluster, y en la que también ha participado el CEO de Santana Motors, Eduardo Blanco. En esta cita, Del Olmo ha señalado la importancia de que el tejido empresarial siga apostando por Linares para que la ciudad crezca y genere empleo de calidad y oportunidades de futuro.

Así, la alcaldesa ha puesto en valor los logros que se están alcanzando en materia de desarrollo local, políticas de innovación, sostenibilidad y formación: “Desde el Ayuntamiento ofrecemos suelo industrial, acompañamiento técnico, talento e incentivos para facilitar la implantación empresarial, porque creemos en un crecimiento conjunto que genere empleo estable y bienestar para todos”.

“Creo firmemente en un modelo de ciudad que crece desde la colaboración, donde Administración, empresas, asociaciones y ciudadanía rememos en la misma dirección. Si mantenemos la ilusión y el compromiso, seremos capaces de transformar Linares en una ciudad de futuro, con orgullo de lo que somos y esperanza en lo que vamos a llegar a ser”, ha apuntado Del Olmo, al tiempo que ha celebrado el éxito obtenido en el II Foro de Inteligencias de Ciudad, celebrado recientemente en el Parque de Santana.