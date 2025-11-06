NOTA: EN BREVE AÑADIREMOS EL VIDEO DE LA RUEDA DE PRENSA

La concejal-delegada de Policía Local y Protección Civil, Mariola Aranda, acompañada por el intendente-jefe de la Policía Local de Linares, José Pereira, ha presentado la jornada formativa ‘Agente tutor y Educación Vial’, destinada a policías locales de diferentes municipios de Andalucía. Esta acción, impulsada desde la Escuela de Seguridad Pública de Linares (ESPLI), tendrá lugar el próximo 27 de noviembre, de 09:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la Incubadora de Empresas del Campus Científico-Tecnológico. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 24 de noviembre a través del correo electrónico secretariadoespli@aytolinares.es.

“Linares es una ciudad firmemente comprometida con la Educación Vial y la movilidad sostenible, un compromiso que se ha hecho especialmente visible durante la celebración del Mes de la Movilidad, en el que la ciudadanía, los centros educativos y las instituciones participaron activamente en actividades de sensibilización y concienciación”, ha señalado Aranda. En esa línea, la edil ha indicado que “la Educación Vial ha experimentado un importante avance gracias a la especialización y compromiso de los Cuerpos de Policía Local, impulsados por la formación que se ofrece desde distintas instituciones y organismos”.

“Hoy, la Educación Vial se concibe como una materia que abarca todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta, y que atiende a diversos colectivos, como personas mayores, personas con discapacidad, conductores profesionales o personal de emergencias. La Policía Local, por su cercanía con la ciudadanía, tiene la capacidad de identificar las necesidades reales de su comunidad y diseñar actividades educativas adaptadas a la realidad local. Además, la actual ley educativa ha incorporado la Educación Vial como contenido obligatorio en Primaria, Secundaria y Bachillerato, lo que refuerza la necesidad de colaboración entre docentes y Policía Local. Esta cooperación es esencial para garantizar una enseñanza eficaz, ya que los agentes aportan experiencia práctica y ejemplos reales que complementan el trabajo del profesorado”, ha afirmado.

Mariola Aranda ha explicado que estas jornadas ofrecerán un enfoque innovador basado en la movilidad activa, segura, autónoma y sostenible, que promueve una educación vial moderna y adaptada a los retos actuales de movilidad. Así mismo, ha agregado que esta formación tiene un enfoque de formador de formadores, es decir, busca capacitar a los policías locales para que, a su vez, puedan transmitir estos conocimientos y valores a la población, especialmente a niños y jóvenes, fomentando hábitos de desplazamiento más seguros, saludables y sostenibles.

“Con la celebración de estas Jornadas de Agente Tutor, organizadas a través de la Escuela de Seguridad Pública de Linares, nuestro municipio se consolida como un referente andaluz en formación policial y educación vial, contribuyendo a la mejora de la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de todos los ciudadanos”, ha agregado.

Por su parte, el intendente-jefe de la Policía Local de Linares, José Pereira, ha mostrado el compromiso del Cuerpo con la Educación Vial desde edades tempranas para enseñar a los más jóvenes a moverse con respeto, seguridad y responsabilidad. Además, ha destacado la importancia del papel de agente tutor y su relación con la comunidad educativa, al tiempo que ha señalado que estas jornadas permitirán unificar criterios formativos entre policías locales de diferentes municipios de Andalucía.