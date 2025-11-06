NOTA: EN BREVE AÑADIREMOS EL VÍDEO DE LA RUEDA DE PRENSA

La XX Ruta de la Tapa de Linares, organizada por el Área de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento, comenzará mañana su programación con la participación de 29 establecimientos hosteleros, prolongándose hasta el 16 de noviembre.

El concejal-delegado de Comercio y Hostelería, Michel Rentero, presentó esta esperada cita junto al presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Linares, José María Villén; el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL), Eduardo Pérez; y el vicepresidente de la Asociación Empresarial Hosteleros de Linares, Juan Manuel de Dios.

Rentero destacó que “este evento sitúa a Linares como un referente gastronómico dentro de la provincia y de Andalucía” y subrayó la relevancia de contar con los chefs linarenses Estefanía Marchal Carreño y Rafael Bautista Tirado como embajadores de esta edición. “Su presencia es un orgullo y una inspiración para todos los hosteleros de la ciudad”, afirmó.

El jurado de la Ruta estará integrado por la Muy Ilustre y Noble Orden de los Caballeros de la Cuchara de Palo, el cocinero gallego Alfonso Díaz, así como Estefanía Marchal y Rafael Bautista. Ellos serán los encargados de elegir al ganador de entre los cinco finalistas que participarán en el showcooking previsto para el próximo 20 de noviembre en la Estación de Madrid.

Asimismo, el concejal anunció que el 21 de noviembre tendrá lugar la primera edición del encuentro gastronómico “Linares, Capital Mundial de la Tapa”, organizado conjuntamente por el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, ACIL y la Asociación Hosteleros de Linares, con el objetivo de seguir impulsando la proyección culinaria de la ciudad.