El secretario general del PSOE de Linares, Javi Perales, ha denunciado que el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 “confirma, una vez más, que el Gobierno de Moreno Bonilla sigue dando la espalda a Linares”.

Perales ha explicado que el documento presentado por la Junta “repite la misma fórmula de siempre: partidas presupuestarias maquilladas, promesas recicladas y proyectos que se anuncian año tras año sin llegar nunca a ejecutarse”. Para el dirigente socialista, “no hay una sola inversión real ni comprometida con el desarrollo de nuestra ciudad”.

Entre los ejemplos citados, Perales ha destacado el ramal ferroviario de Vadollano, que vuelve a aparecer en las cuentas con 5,7 millones de euros “después de siete años sin ejecutarse ni un solo euro”. Lo mismo ocurre con el auditorio del Conservatorio Andrés Segovia, el nuevo edificio judicial o los edificios de Peritos, proyectos que “la Junta incluye una y otra vez en los presupuestos, pero que siguen exactamente igual que hace años: sin ejecutar y sin fechas”.

El líder socialista ha calificado esta práctica como “una burla y una falta de respeto a los linarenses”, asegurando que “Moreno Bonilla ha convertido los presupuestos en un catálogo de titulares que se repiten cada año para tapar la ausencia total de gestión”.

Perales ha subrayado que mientras otras zonas de Andalucía sí reciben inversiones millonarias —como el puerto seco de Antequera, con más de 4 millones de euros, o las áreas logísticas de Algeciras, Córdoba y Níjar con 53 millones—, el puerto seco de Linares-Baeza sigue completamente paralizado desde hace siete años y sin partida asignada.

“Lo único que encontramos para Linares son tres partidas que repiten desde 2021 y una pequeña expropiación en Cástulo. Nada para el nuevo Instituto Santa Engracia, nada para planes de empleo y nada para las infraestructuras que necesita la ciudad”, ha denunciado.

El portavoz socialista también ha comparado esta política con la gestión municipal del Partido Popular de Auxiliadora del Olmo, asegurando que “aquí se repite el mismo patrón: anuncios, fotos y titulares, pero ni gestión ni resultados. Lo vimos con el campo de fútbol Mariano de la Paz o la sede de la Policía Local, proyectos que cambian de ubicación o se borran de un plumazo”.

Por último, Perales ha instado a la Junta de Andalucía a “dejar de engañar a Linares con partidas fantasma” y a cumplir con los compromisos adquiridos. “Linares no necesita más promesas ni más fotos, necesita inversiones reales, seriedad y respeto. Llevamos demasiados años esperando que el PP cumpla con nuestra ciudad y cada presupuesto demuestra que no está en su agenda”, ha concluido.