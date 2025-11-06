El Teatro Cervantes acogerá el próximo 16 de noviembre, a las 12:30 horas, un Certamen Benéfico que la Escuela de Baile de Mari Carmen Ortega ofrecerá a favor de la Cofradía del Santo Entierro.

El Ayuntamiento de Linares respalda la celebración de esta cita solidaria, cuya recaudación irá destinada a apoyar los fines y proyectos de dicha cofradía linarense a través de su bolsa de caridad.

El evento reunirá sobre el escenario a los alumnos y alumnas de la academia, que mostrarán su talento y dedicación en una jornada donde el arte y la solidaridad volverán a caminar de la mano.

Las entradas se encuentran disponibles al precio de 8 euros en la Academia Mari Carmen Ortega, Locutorio Linares y Carnicería Rodri.