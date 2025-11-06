El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha asistido hoy en el Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid (Ifema) a la apertura de la XVII Feria MetalMadrid 2025, un evento que se prolongará hasta mañana y en el que participan más de 40 empresas jiennenses de la mano de la Diputación Provincial, que también cuenta con un espacio expositivo en esta feria en el que se dará a conocer la estrategia ‘Jaén por industria’.

Sobre MetalMadrid, el diputado explica que se trata de una muestra dedicada al sector industrial “relacionada con todo el tejido del metal, de la tecnología mecánica, el transporte, la ingeniería, una serie de materiales avanzados, la eficiencia energética, las nuevas tecnologías cuánticas y, por supuesto, la digitalización”, temáticas todas en las que “diferentes empresas jiennenses tienen intereses y lo que pretendemos desde la Diputación es que vengan a esta feria especializada a poner en valor y dar a conocer sus servicios y sus productos”.

En esta línea, remarca que “aquí pueden encontrar perfectamente diferentes sinergias, colaboraciones e incluso trabajar con otras empresas para seguir creciendo y generar así un ecosistema empresarial más atractivo y potente en la provincia de Jaén con empresas que sean más capaces, más fuertes y más grandes, porque de esta forma se van a poder generar más oportunidades, riqueza y empleo en nuestra tierra”. Entre las firmas presentes en MetalMadrid están también los centros tecnológicos Cetemet y Andaltec, además de la Federación del Metal de la provincia de Jaén, que “representa a tantas empresas jiennenses del sector industrial”, concluye Carmona.