El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado esta tarde en la gala conmemorativa del 60 aniversario de Aprompsi, colectivo con el que colabora la Administración provincial. En este acto, en el que ha estado acompañado por el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, y la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, Reyes ha reconocido la labor de esta asociación para construir una sociedad más inclusiva y ha destacado el compromiso de los profesionales que prestan una atención directa e integral en los distintos centros que esta entidad tiene repartidos por la provincia de Jaén.

Sobre este aniversario, el presidente de la Administración provincial ha expuesto que “cumplir seis décadas no es fácil, y menos para una entidad como Aprompsi dedicada a atender a personas con discapacidad y a sus familias, que llega a unos 6.000 usuarios y al 85% de la población gracias a su voluntariado y a los más de 300 profesionales que trabajan en esta entidad”. En esta línea, ha enfatizado que “si no existiera habría que inventarla porque llega donde no lo hacen las administraciones “.

Por eso, ha reiterado que “tenemos que celebrar y agradecer el gran trabajo realizado por Aprompsi durante todos estos años para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”, y también se ha inclinado por mirar al futuro “con optimismo, porque gracias a entidades como Aprompsi estamos construyendo una sociedad cada día más inclusiva”, ha afirmado Reyes, que ha subrayado la “labor impagable de esta asociación para superar los obstáculos de la discapacidad, ofrecer una atención integral a personas que necesitan servicios especializados y, en definitiva, para que nuestra sociedad sea mejor”.

Reyes también se ha referido a la colaboración prestada por la Diputación a Aprompsi en proyectos relacionados con el deporte, la cultura o el turismo, así como en programas de sensibilización, de apoyo a las familias y conciliación, de autoayuda, de índole asistencial o en las escuelas de verano, y ha puesto en valor el carácter provincial de esta entidad que cuenta con delegaciones locales en Alcalá la Real, Cazorla, La Carolina, Linares, Mancha Real, Torredonjimeno, Úbeda, Andújar, Quesada y Huelma, además de los distintos complejos y centros asistenciales, centros de atención infantil temprana y residencias.

“Compartimos esa atención provincial, pero sobre todo el compromiso por ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía, independientemente del lugar donde se resida. En el caso de Aprompsi, servicios que favorecen la autonomía y el bienestar de las personas, servicios que contribuyen a hacer real y efectiva la igualdad de oportunidades”, ha remarcado el presidente de la Diputación, que ha terminado su intervención deseando a esta entidad lo mejor para el futuro, en el que “aún queda camino por recorrer y en el que van a seguir contando con la colaboración de la Diputación, como por ejemplo en nuevos proyectos como el Centro Multiservicio de Jaén que vendrá a completar esa atención integral de calidad que ya prestan”.

Por su parte, la presidenta de Aprompsi, Ana María Quiles, ha destacado que “hoy es un día importantísimo para Aprompsi y también para Jaén y su provincia por la labor fundamental que hacemos desde esta entidad que tiene en el centro de su acción a personas con discapacidad intelectual y desarrollo”. En esta dirección, ha incidido en que “llevamos algo más de 60 años trabajando por la inclusión de estas personas, cumpliendo sueños y deseos y exigiendo una justicia social y una igualdad que esperamos sea algo real dentro de poco, tanto por el trabajo que realizan como por su desarrollo personal”.

Además de visibilizar el trabajo que realiza esta asociación, en el marco de esta gala, en la que también han estado presentes el alcalde de Jaén, Julio Millán; el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández; y el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, también se han entregado los Premios Aprompsi a entidades y personalidades que han contribuido a una sociedad cada día más inclusiva. La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha sido una de las personas galardonadas en este evento por su trayectoria y colaboración.