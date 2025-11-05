La concejala-delegada de Igualdad y Diversidad, Mamen Muñoz, ha presentado en rueda de prensa la campaña conmemorativa del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año lleva por lema ‘Igualdad, respeto y futuro sin violencia de género’.

En el acto ha participado también el joven artista linarense Héctor Lara, autor de la imagen de esta campaña, quien ha explicado el significado de su creación.

Muñoz ha subrayado que “este año 2025 queremos destacar la importancia de la educación, la igualdad y el respeto como herramienta esencial para prevenir y erradicar todas las formas de violencias machistas”. Asimismo, ha puesto de relieve el compromiso del Ayuntamiento “por seguir contribuyendo desde el trabajo diario y con el desarrollo de un programa de actuaciones en colaboración con asociaciones y entidades del Consejo Local de la Mujer, en la consecución de la erradicación de la violencia de género, desde una imagen de recuperación, superación y resiliencia de todas las mujeres que la sufren, sumando además el apoyo de los hombres”.

La concejala ha afirmado que “con esta campaña Linares sigue visibilizando, dando voz y aportando su grano de arena en la lucha contra la violencia de género, convocando a toda la ciudadanía a colaborar en esta misión que nos interpela a todos y todas como personas comprometidas con un Linares cada vez más libre, justo e igualitario”.

Entre las actividades destacadas del programa se encuentran la iluminación en color violeta de la fachada del Ayuntamiento del 22 al 25 de noviembre, el taller de autoprotección contra la violencia de género impartido por Óscar Moreno Guerola, el acto de inauguración del mural ‘25N: igualdad, respeto y futuro sin violencia de género’ de Héctor Lara en el Mercado de Abastos, y el pleno institucional conmemorativo del 25 de noviembre en la Estación de Madrid.

Asimismo, el 25 de noviembre el Teatro Cervantes acogerá la actuación del Ballet Español de Linares con la obra ‘Carmen’. El programa continuará con la entrega del libro ‘Hijas del miedo’ de la Asociación de Mujeres Juezas de España a la Biblioteca Municipal, la proyección de la película ‘Solo para mí’ dentro del ciclo ‘Mujeres de Película’, y la celebración de la III Jornada contra la Violencia de Género en el Auditorio Municipal del Pósito.

La programación se completa con otras actividades impulsadas por asociaciones, entidades y colectivos que forman parte del Consejo Local de la Mujer, así como partidos políticos que suman esfuerzos para avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género.