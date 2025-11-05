La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha presidido una reunión de coordinación entre distintas áreas municipales y la Policía Local, centrada en la mejora del tráfico, la circulación, la señalización y la seguridad vial en los barrios de la ciudad.

En este encuentro de trabajo participaron los concejales-delegados Michel Rentero, Mariola Aranda y José Luis Roldán, junto a mandos de la Policía Local. La finalidad de la reunión ha sido planificar actuaciones concretas que den respuesta a las necesidades trasladadas por las asociaciones vecinales, reforzando la atención a los distintos puntos de la ciudad donde se requiere una mejora en la movilidad y la seguridad en la vía pública.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Linares reafirma su compromiso con la convivencia ciudadana, la movilidad sostenible y la mejora continua de los servicios públicos en todos los barrios del municipio.