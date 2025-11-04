Agentes de la Policía Local de Linares han sorprendido a un individuo en posesión de diversos utensilios utilizados para la captura ilegal de aves. Los elementos fueron intervenidos en el momento de la actuación y se han instruido las diligencias correspondientes por una posible infracción a la normativa sobre protección de la fauna.

Desde la Policía Local se recuerda que estas prácticas están terminantemente prohibidas y pueden conllevar sanciones severas debido al daño que provocan tanto al medio ambiente como a las especies protegidas. El cuerpo policial insiste en la importancia de respetar la normativa vigente en materia de conservación y protección de la fauna silvestre, apelando a la colaboración ciudadana para denunciar cualquier actividad que atente contra la biodiversidad del entorno.