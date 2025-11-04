La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha adjudicado por millón y medio de euros (1.535.751) las obras de rehabilitación energética de 60 viviendas públicas en alquiler en Linares. La intervención se va a efectuar en un edificio de seis plantas del número uno de la calle Marqués de Cabriñana del municipio, que se someterá a diversas intervenciones para reforzar su aislamiento y mejorar su comportamiento energético.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado “los beneficios reportarán estas obras para las 60 familias que residen en estas viviendas sociales, que ganarán en un mayor confort y en mejor eficiencia energética”. Diaz ha añadido que “desde el Gobierno de Juanma Moreno continuamos trabajando para impulsar la transformación energética y modernización del parque público andaluz, implantando sistemas innovadores que garanticen el aislamiento térmico de estos edificios, reduzcan el consumo de energía y proporcionen un considerable ahorro para la economía de las familias”.

Lambda 360 EC ha resultado la empresa adjudicataria para acometer estas obras, cuyo inicio está previsto para antes de final de año y que cuentan con un plazo de ejecución de once meses. Esta actuación, financiada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027, consistirá en diversas intervenciones en las fachadas y cubiertas del inmueble.

La rehabilitación energética de las 60 viviendas de Marqués de Cabriñana no supondrá ninguna alteración en el planeamiento urbanístico del inmueble. Además de las intervenciones necesarias en cubiertas y fachadas, el proyecto contempla también la sustitución de las carpinterías existentes por otras de PVC con doble acristalamiento.

Para la fachada exterior del edificio se empleará una técnica de fachada ventilada, mientras que las fachadas interiores y de los patios se dotarán de un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE). También está programado el sellado de los huecos existentes de la zona central del inmueble, donde se encuentran las escaleras y los ascensores, así como otras mejoras en las zonas comunes, donde se instalará un nuevo sistema de iluminación, con sensores de presencia, y se procederá al pintando de los aparcamientos y pilares de la planta baja.

Se procederá a la sustitución de los equipos de aires acondicionado de todas las viviendas, tanto en fachadas exteriores como interiores, por otros más eficientes. Al mismo tiempo, se colocarán equipos de ventilación de doble flujo, tanto en el salón como en el dormitorio principal de cada vivienda, para evitar condensaciones. La rehabilitación energética de las 60 viviendas se completará con otras intervenciones en las cubiertas y en el techo de la planta baja para reforzar su aislamiento térmico y la colocación de 60 kit solares que reducirán el consumo de suministro eléctrico de los hogares.

Desde 2019, AVRA ha puesto en marcha un total de 69 actuaciones de rehabilitación energética en el parque público residencial de Andalucía, con una inversión de más de 54 millones, para mejorar el aislamiento térmico y el confort de 2.779 viviendas sociales en alquiler.