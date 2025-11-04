La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo abre desde mañana y hasta el próximo 17 de noviembre el plazo para que ayuntamientos y entidades autónomas locales presenten las solicitudes de participación en el programa ‘Activa-T Joven’, cuyo objetivo inicial es fomentar 8.000 contrataciones en Andalucía. La convocatoria, publicada hoy en BOJA (https://lajunta.es/61sg2), contempla ayudas de hasta 17.000 euros para promover el acceso al mercado laboral de jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años, ambos inclusive, que se incorporarán durante un periodo de seis meses a jornada completa a proyectos diseñados por los propios entes locales. La inversión global alcanza los 89,7 millones de euros (11.033.000 euros para la provincia de Jaén) y está cofinanciada por el FSE+ con cargo al Programa Fondo Social Europeo Plus Andalucía para el periodo 2021-2027.

Según establece la convocatoria, las corporaciones locales podrán contratar a jóvenes inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo y que sean, además, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por cada contrato formalizado, recibirán una subvención que oscilará entre los 10.900 y los 16.000 euros, en función del grupo de cotización en el que queden encuadrados (grupos 1 al 10). Esos importes podrán incrementarse en 1.000 euros cuando la ocupación de la persona contratada esté comprendida en el listado de empleos digitales o empleos verdes recogidos en las bases reguladoras del programa, con la posibilidad de alcanzar así un máximo de 17.000 euros.

Los proyectos presentados por los ayuntamientos y las entidades autónomas locales tendrán una duración máxima de 12 meses y determinarán el número de contrataciones necesarias, así como los perfiles profesionales que requieran. Deberán comenzar en el plazo máximo de dos meses, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de concesión, y se considerarán iniciados con la formalización de al menos uno de los contratos incluidos en el concepto subvencionable.

La convocatoria también establece que las contrataciones acogidas al programa no podrán en ningún caso cubrir plazas de naturaleza estructural, es decir, no sustituirán las tareas que desempeñen los empleados municipales. En cuanto a la selección de los candidatos, se realizará a través de una oferta pública de empleo que la entidad local deberá presentar ante el SAE. El Servicio Andaluz de Empleo preseleccionará a dos candidatos y finalmente serán los ayuntamientos o las entidades autónomas locales los que formalizarán las contrataciones finales.

Las solicitudes, la documentación y los formularios deberán presentase única y exclusivamente de forma telemática a través del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo

(https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/25828), accesible desde el Catálogo de Procedimientos y Servicios publicado en la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que por razón del territorio corresponda.