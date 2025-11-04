El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares ha diseñado una completa programación dirigida a las personas mayores, con propuestas que fomentan la convivencia, las relaciones personales y los lazos intergeneracionales en el marco de las fiestas navideñas. Las actividades se desarrollarán dentro del Programa de Dinamización para Adultos/Mayores y del Programa de Promoción de Hábitos de Estilos de Vida Saludable.

La concejala-delegada de Bienestar Social, Mamen Muñoz, ha destacado “la importancia de ofrecer a nuestros mayores una programación variada que fomente la convivencia, las relaciones personales y los vínculos intergeneracionales, en unas fechas tan señaladas como las fiestas navideñas”.

Entre las iniciativas más destacadas figura la sexta edición de Creando Vínculos, una actividad que unirá a usuarios de residencias, centros sociales, centros de día y colegios en la elaboración de tarjetas navideñas, murales y mensajes de audio que serán compartidos de forma bidireccional. Como complemento, el Teatro Cervantes acogerá el 17 de diciembre la gala Celebramos la Navidad junt@s, un evento que servirá como punto de encuentro para celebrar estas fechas de manera colectiva y entrañable.

El programa incluye, además, una comida de convivencia para los socios de los centros de día de Arrayanes y San José, un taller intergeneracional de creación de tarjetas navideñas, visitas a la guardería Sagrado Corazón y al colegio Cardenal Spínola, así como el reparto de obsequios entre los usuarios de distintos centros residenciales. Las celebraciones se completarán con actuaciones musicales los días 26, 29 y 30 de diciembre en varios de estos centros.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Linares refuerza su compromiso con el bienestar de las personas mayores, promoviendo su participación activa y el espíritu de comunidad en unas fechas especialmente propicias para el encuentro y la solidaridad.