La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento de Linares a la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías para el desarrollo de proyectos de gran envergadura para la ciudad. Del Olmo, que ha mantenido un encuentro con el presidente de la institución cofrade, Juan Francisco Cuevas, ha destacado “la importante repercusión que tendría para la ciudad la celebración de un Vía Crucis Magno en el año 2027”. En ese encuentro también ha participado el concejal-delegado de Turismo, Enrique Mendoza, así como el vicepresidente y el vocal de Comunicación de la Agrupación, Manuel Olmedo y Azael González, respectivamente.

“Desde el Ayuntamiento y este equipo de Gobierno nos ponemos a disposición de la Agrupación y de todas las cofradías de Linares en todo aquello que puedan necesitar y que esté en nuestra mano para la celebración del octavo centenario de la reinstauración del Cristianismo y de la aparición de la Virgen de Linarejos, cuyo primer paso fue la reciente aprobación del Pleno de Hermanos Mayores al inicio del proyecto”, ha señalado la alcaldesa.

En esa línea, Del Olmo ha apuntado que “un acontecimiento tan importante como un Vía Crucis Magno necesitaría de mucho esfuerzo organizativo por parte de la Agrupación, de ahí que desde el Ayuntamiento le tendamos la mano por el bien de nuestras cofradías y de nuestra ciudad”. “Nuestro mayor deseo es que esta iniciativa cofrade llegue a buen puerto porque, sin duda, sería muy beneficiosa para Linares y pondría de relieve la labor de la Agrupación y de nuestras hermandades y cofradías, así como la calidad de nuestra Semana Santa en todos sus aspectos”, ha agregado la alcaldesa.