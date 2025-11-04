El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, acompañado por el comisario jefe de la Unidad de Coordinación de Operaciones de la Policía Nacional, Diego Saavedra, ha presidido una reunión de coordinación con responsables de la directiva y de los equipos de seguridad del Real Jaén CF y del Linares Deportivo, con motivo del derbi provincial que se disputará el próximo domingo en el estadio de La Victoria. En el encuentro también han participado efectivos de la Policía Nacional y de las Policías Locales de ambas localidades.

Manuel Fernández ha explicado que este esperado enfrentamiento, que no se celebra desde enero de 2020, “ha sido declarado de alto riesgo, por lo que se va a desplegar un amplio dispositivo de Policía Nacional para garantizar la seguridad de todos los asistentes”.

El subdelegado ha detallado que el operativo incluirá la incorporación de Unidades de Intervención Policial (UIP) que se desplazarán tanto a Jaén como a Linares para reforzar el despliegue. “Los desplazamientos de ambos equipos serán escoltados por la Policía Nacional, y trabajaremos de forma coordinada con las Policías Locales, que ya se han puesto a nuestra disposición”, ha añadido.

El dispositivo de seguridad se activará desde primeras horas del domingo y abarcará ambas localidades, con especial atención a los desplazamientos y puntos de encuentro de las aficiones. Fernández ha subrayado que “la Policía Nacional ha trasladado a los clubs distintos condicionantes especiales que deberán cumplirse íntegramente para asegurar la convivencia entre aficionados”.

Asimismo, el subdelegado ha recordado que “existen restricciones especiales de tráfico y de aparcamiento, por lo que recomendamos que el público asistente consulte esta información con antelación para evitar incidencias”.

Por último, Manuel Fernández ha agradecido la colaboración de las directivas del Real Jaén CF y del Linares Deportivo, que se han comprometido a difundir comunicados en redes sociales “para hacer un llamamiento a la afición y que la rivalidad deportiva no ensombrezca la gran fiesta del fútbol provincial que se vivirá este domingo”.