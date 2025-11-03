Con una gran expectación y una cola que superaba la explanada del aparcamiento, Tiendas MGI abrió el pasado viernes su nuevo establecimiento en Linares, logrando un rotundo éxito de público desde las primeras horas.

La inauguración tuvo lugar a las 10:00 de la mañana en la Calle Juan Diego de Dios Barrero, 52 —en la salida hacia Jabalquinto—, donde cientos de vecinos acudieron para conocer de primera mano la oferta de esta popular cadena nacional. Para celebrar su llegada a la ciudad, la compañía obsequió con 300 regalos a los primeros visitantes.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo Ruiz; la concejala de Cultura, Festejos y Tradiciones, Susana Ferrer Cernuda; y el concejal de Obras, Bomberos, Comercio y Hostelería, Miguel Ángel Rentero Lechuga, además del responsable de coordinación de Grupo MGI, Rafael Rosado.

La nueva Tienda MGI Linares ofrece una amplia gama de productos para el hogar —decoración, menaje, cocina, pequeños electrodomésticos, artículos para mascotas y juguetes— con los característicos precios redondos de la marca, la mayoría entre 5, 10, 15 y 20 euros.

Esta apertura supone la tercera de la compañía en la provincia de Jaén, tras las ya existentes en la capital y en Andújar. Además, la tienda de Linares marca un hito en la historia de la empresa al convertirse en su establecimiento número 90 en el territorio nacional.

Desde la compañía se ha informado de la creación de cinco nuevos puestos de trabajo en Linares, con la intención de ampliar próximamente esta plantilla. A nivel nacional, Tiendas MGI cuenta ya con un equipo humano de más de 700 trabajadores.

Con esta nueva apertura, MGI continúa su expansión por todo el país, acercando su modelo de precios económicos y su filosofía de consumo accesible a los vecinos de Linares y su comarca. De origen rondeño y con más de dos décadas de experiencia, la marca mantiene su compromiso con la calidad, la economía familiar y la generación de empleo.

Actualmente, Tiendas MGI ha iniciado su campaña de Navidad, la más esperada del año, centrada en los juguetes y con una oferta pensada para todas las edades, convirtiéndose en una opción de referencia para las familias linarenses.