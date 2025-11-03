Del 24 al 30 de noviembre, Linares volverá a consolidarse como un referente del arte urbano con la celebración del Festival 23700, un evento que este año congregará a ocho artistas internacionales bajo el concepto del legado de la ciudad. Entre los participantes destacan los linarenses Miguel Ángel Belinchón ‘Belin’ y Wah, así como Case Maclaim, Lula Goce, Sfhir, Paola Delfín, Cosa V y Ana Corazón.

El concejal-delegado de Juventud, Martín de la Torre, acompañado por Belin y Karina Cruz ‘Flatxl’, presentó la nueva edición, resaltando la proyección del festival, que “está convirtiendo a Linares en un museo del grafiti al aire libre y mucha gente de fuera viene a ver los murales”. De la Torre agradeció a Belin y al equipo de Rampa por su labor en traer a artistas de calidad a la ciudad.

Uno de los objetivos principales del Área de Juventud, según destacó el edil, es acercar a los jóvenes al arte y la cultura, permitiendo que interactúen con los artistas y contemplen la creación de murales desde su concepción hasta la ejecución. “Este año tenemos un cartel bastante importante y los jóvenes van a poder conocer a estos artistas, interactuar con ellos y contemplar la elaboración de un mural desde cero”, señaló De la Torre.

Por su parte, Belin manifestó su satisfacción por participar nuevamente en esta iniciativa con una nueva obra, mientras que Karina Cruz indicó que próximamente se informará sobre las ubicaciones definitivas de los murales de gran tamaño.

El concejal de Juventud también lamentó que la Diputación de Jaén haya difundido información sobre el festival de manera adelantada, sin coordinarse con el Ayuntamiento de Linares, principal patrocinador del evento.

El Festival 23700 promete, un año más, llenar la ciudad de creatividad, color y arte urbano, reforzando la identidad cultural de Linares y consolidando su proyección nacional e internacional.

Más información en la web https://23700arteurbanolinares.com/