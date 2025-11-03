Triunfo importante del Tecnigen Linares en División de Honor masculina, pinchazo en Primera y cumpliendo los objetivos en Segunda.

Gran partido el disputado en la tarde del sábado por el Tecnigen Linares de la División de Honor en lo que suponía el debut esta temporada de Piotr Chodorski con nuestro equipo. El polaco, junto a Israel Rodríguez y Hugo Urquízar formaba el trío linarense. Frente a ellos, el CTM Vegas del Genil comandado por una leyenda en activo de nuestro deporte como es Jose Manuel Ruiz, el deportista español con más participaciones en unos Juegos Paralímpicos; ocho concretamente. Ruiz viajaba muy bien acompañado por Iván Puertas y Raúl Flores. Los nuestros lograban imponerse por 5-1 con dos puntos de Isra, dos de Piotr y uno de Hugo, que solo se veía superado por Jose Manuel Ruiz. Con este triunfo, los nuestros ya suman cuatro triunfos de cuatro posibles, siendo el único conjunto invicto en el grupo 3 de la División de Honor.

Pinchazo en Primera División. Por parte de los nuestros viajaban Kai-Hsuan, Ferrán Paredes y Álex Molina. Frente a ellos el Lezama Demoliciones Temesa de Ciudad Real con Francesco Palmieri, Alberto Gil y Alex Torrico. El Tecnigen se veía superado por los castellano manchegos y tan solo Ferrán lograba puntuar ante Torrico. Con esta derrota, los nuestros siguen en la parte alta de una clasificación que se preve pueda estar muy ajustada con RC Labradores, Vegas del Genil, Ciudad Real y Tecnigen.

En Segunda División hay que narrar dos capítulos. El primero protagonizado por el Aqadem.com. Los linarenses tenían doble enfrentamiento en la jornada del sábado. A esta mini gira acudían Esteban Rodríguez Sr., Pepe Robles y Eduardo Cano. Ante Tomelloso, nuestro equipo caía por 4-2 con dos puntos del jugador revelación de la temporada; un Eduardo Cano que está aprovechando la oportunidad de compartir equipo con dos perfectos conocedores de nuestro deporte como son Robles y Rodríguez. Por la tarde, ante Alcázar, los nuestros si lograban el triunfo por 2-4 con otros dos puntos de Cano, uno de Pepe y otro de Esteban. Con estos resultados, el Aqadem.com se sitúa en mitad de la tabla con tres triunfos y tres derrotas.

El segundo capítulo lo protagoniza un imparable Tecnigen Linares. Líder sólido de la categoría con una trayectoria inmaculada. Tres encuentros fuera de casa afrontaban los de Linares y tres triunfos se traían hasta nuestra tierra. David Sampedro, Ángel Rodríguez y Esteban Rodríguez Jr. eran los encargados de mantener al equipo en el liderato. El primero de lo encuentros se lo apuntaban los nuestros ante Lorca en la mañana del sábado por 0-6. Por la tarde, la “víctima” era Alsa Cartagena, al que los nuestros derrotaban por 1-5; tan solo David dejaba escapar un punto por muy poco. Y por último, el domingo por la mañana, el Tecnigen Linares derrotaba a Framusa Totana por idéntico resultado (1-5), consolidando así el liderato y cerrando un excelso fin de semana para los nuestros.

En Liga Andalucía, el Tecnigen “A” de Rentero, Molina y Moreno caía ante SAFA Andújar por 1-5, mientras que el Tecnigen “B” afrontaba doble jornada ante el AM System y el Restaurante Ventuccio. Rodrigo, Dani y Antonio vencían a los segundos por 4-3, mientras que caían con el AM System por 2-4.

En Superdivisión Andaluza, el Tecnigen Linares “A” ganaba a domicilio al CTM Jaén por 1-5, mientras que al equipo “B” caía ante el Córdoba 6 a 8 “B” por 2-4. En División de Honor Andaluza no hubo jornada y nuestros equipos femeninos de ligas nacionales no tuvieron jornada.